Bereits im April haben die Arbeiten rund um den geplanten Aldi-Erweiterungsbau begonnen. Auf dem angrenzenden Grundstück sind die Bagger im Einsatz, bergeweise Gesteinsbrocken häufen sich hinter dem alten Gebäude. Dessen letzte Tage sind nun gezählt: Die Discounterfiliale schließt am kommenden Sonnabend, 16. Mai, um 16 Uhr.

„Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie war es uns in den vergangenen Wochen sehr wichtig, unseren Markt in Gehrden möglichst lange geöffnet zu lassen, um unsere Kunden weiter mit Produkten des täglichen Bedarfs zu versorgen“, sagt Aldi-Nord-Sprecher Michael Strothoff. Nun aber beginne die nächste Bauphase.

Eine Nachricht an der EInganstür zum Aldi-Markt weist auf die bevorstehende Schließung hin. Quelle: Sarah Istrefaj

120 Parkplätze sind geplant

Der in die Jahre gekommene Aldi-Markt an der Ecke Levester Straße/Am Spehrteich soll von 800 auf 1267 Quadratmeter erweitert werden. Der kleine Markt sei längst nicht mehr zeitgemäß, heißt es vonseiten der Discounterkette. Auch der Parkplatz soll den Kunden künftig mehr Platz bieten. 120 Stellflächen sind insgesamt vorgesehen.

Dafür hat die hinter dem Supermarkt gelegene Kfz-Werkstatt bereits das Feld räumen und umziehen müssen. Der eigentliche Neubau des Marktes soll auf dem Gelände des aktuellen Standorts entstehen und wegen der Vergrößerung im Vergleich zum Ur-Zustand auch einen Teil des momentanen Parkplatzes einnehmen.

Eine Besonderheit ist die geplante Fotovoltaikanlage, die auf dem Dach des Neubaus entstehen soll. Der daraus erzeugte Strom soll künftig die Kühlung der Regale sicherstellen. Die Abwärme hingegen kommt bei der sogenannten Betonkerntemperierung zum Einsatz. Durch dieses Verfahren wird im Sommer eine Kühlung und im Winter eine Beheizung des Gebäudes erzielt.

Angestellte arbeiten vorübergehend in anderen Filialen

Bereits seit Mitte 2014 plant das Unternehmen, seinen Markt am Rande der Kernstadt zu erweitern und zu modernisieren. Zu Anfang des vergangenen Jahres kam dann Bewegung in die Sache, von einer Wiedereröffnung im Sommer 2020 war die Rede. Diesen Zeitplan korrigierte Aldi Nord aber im Februar diesen Jahres nach hinten und nannte Weihnachten als den spätmöglichsten Termin. Dabei ist es bis heute geblieben – trotz der aktuellen Corona-Situation.

„Stand heute planen wir die Wiedereröffnung noch im Laufe dieses Jahres“, erklärt Strothoff. Bisher sei es aufgrund der Corona-Pandemie noch zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen gekommen. Man hoffe, dass dies in den kommenden Monaten so bleibe. Für die Mitarbeiter der Filiale ist in jedem Fall gesorgt. „Unsere Mitarbeiter werden während der Bauarbeiten weiter in den umliegenden Märkten beschäftigt“, so der Aldi-Nord-Sprecher.

Von Sarah Istrefaj