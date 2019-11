Gehrden

Auch diesem Jahr kommt der Weihnachtsmann wieder auf den Gehrdener Marktplatz. Sven Wichmann wird mit seinem ehrenamtlichen Auftritt als Wohltäter im roten Mantel diese Tradition fortsetzen und an dem von Grundschülern geschmückten Tannenbaum Kinder beschenken.

Erstmals verteilt er am Sonntag, 1. Dezember, um 16.30 Uhr Süßigkeiten und Obst an die Mädchen und Jungen. Auch am 8. und 15. Dezember sowie am 22. Dezember beschenkt er die Kinder zur selben Uhrzeit in der Innenstadt. Zusätzlich wird der Weihnachtsmann am Nikolaustag, 6. Dezember, auf dem Marktplatz erwartet. Dann verkleidet sich allerdings Nico Henning aus Ditterke mit rotem Mantel und weißem Bart, um an die Jungen und Mädchen mit Süßigkeiten zu verschenken.

Damit bei jedem der fünf Auftritte genug Leckereien im Sack des Weihnachtsmanns sind, werden wieder Spenden für die Aktion gesammelt. Ab sofort können im Spielwarengeschäft Froschkönig an der Dammstraße Süßigkeiten, Obst und andere Kleinigkeiten für die Auftritte des Weihnachtsmannes abgegeben werden.

Von Heidi Rabenhorst