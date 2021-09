Gehrden

Die Schachvereinigung Calenberg ist vor einige Zeit von der Oberschule in Räume am Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG) gezogen. Und was Pressewart Werner Tode freut: Es wurden neue Mitspieler gefunden, darunter auch der erst fünfjährige Markus Witt. Da der Verein mit Uwe Jürke einen lizensierten Übungsleiter hat und auch Norbert Grimpe mit seinen 83 Jahren als ältestes Mitglied seine Erfahrungen den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellt, haben sich die Eltern von Markus spontan für einen Beitritt entschieden. Erste Erfahrungen muss er schon vom Elternhaus mitgebracht haben, denn Uwe Jürke stellte erstaunt fest: Markus erkenne schon Mattstellungen und zeige sich talentiert.

Lesen Sie auch Schachvereinigung Calenberg feiert Jubiläum mit Blitzturnier

Über weitere junge Schachspieler würde sich der Verein freuen. Kinder und Jugendliche können das Spiel erlernen oder sich weiterentwickeln; gespielt wird jeden Freitag ab 17 Uhr im Westflügel des MCG, oben rechts gelegen. Die Klassenräume 01 und 02 stehen dem Verein zur Verfügung, ab 19 Uhr auch für Erwachsene und ältere Jugendliche.

Übrigens: Die coronabedingte Punktspielpause ist beendet. „Es haben aber wohl einige Vereine Probleme, ihre Spieler wieder an die Bretter zu bekommen, vor allem die, die in Gaststätten spielen“, sagt Tode. Und da einige Vereine nicht gemeldet haben, steigen die Calenberger gleitend in die Bezirksliga auf. Die Klasse zu halten erscheine schwierig, aber nicht unmöglich, meint Mannschaftsführer Uwe Jürke.

Von Dirk Wirausky