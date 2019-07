Gehrden

Abgedeckt mit einer schwarzen Plane lagern seit mehreren Wochen Berge von Bauschutt auf einem Parkplatz gegenüber des Delfi-Bads. Wieso eigentlich? Handelt es sich bei dem abgedeckten Straßenbelag möglicherweise um Sondermüll, der beim Bau des nahen Nedderntor-Kreiseln anfiel? Der tatsächliche Grund überrascht.

„Die Lagerung von zu entsorgendem Baumaterial an der Schulstraße ist mangels geeigneter Standortalternativen erfolgt“, drückt es Stadtsprecher Frank Born amtlich aus. Baufirmen stünden aktuell häufig vor dem Problem, dass zu entsorgendes Material nicht einfach auf die nächste Deponie gebracht werden kann. Stattdessen ist oft eine aufwendige Schadstoffuntersuchung fällig. Die soll klären, welche Deponie überhaupt die richtige ist, für den jeweiligen Schutt. „Diese Untersuchungen dauern einige Zeit“, so Born. Dazu kämen die begrenzten Aufnahmekapazitäten der Halden. Beides zusammen verzögert den Abtransport mitunter enorm. Die Stadt hat deshalb den Parkplatz als Zwischenlager zur Verfügung gestellt.

Wann kommt der Schutt weg?

Und woher stammt der Schutt nun? Laut Stadtsprecher Born tatsächlich vornehmlich aus der benachbarten Kreiselbaustelle. Die soll laut Baufirma in etwa zwei Wochen fertiggestellt sein. An dem Kreisel vor dem am Donnerstag neu eröffneten Lidl-Markt werden derzeit noch Arbeiten am Gehweg durchgeführt. „Wir werden den Schutt vom Parkplatz so schnell wie möglich abtransportieren, damit er auch wieder als solcher benutzbar ist“, kündigt Born ein rasches Ende der Zwischenlösung an.

Von Mario Moers