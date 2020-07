Gehrden

Keine überfüllten Fahrradständer, keine Warteschlangen an der Kasse – immerhin lassen sich einige wild planschende Kinder und Jugendliche von den überschaubaren Besucherzahlen die Stimmung nicht verderben. Angesichts einer Wassertemperatur von rund 27 Grad Celsius und mehr als 20 Grad an der Luft wirkt die Szenerie im Delfi-Bad an einem Ferientag nachmittags um 15 Uhr sehr übersichtlich.

Vor allem Kinder und Jugendliche lassen sich die Stimmung nicht von den überschaubaren Besucherzahlen verderben. Quelle: Ingo Rodriguez

Gesperrtes Babybecken hält Mütter mit Kleinkindern fern

Der Schwimmmeister und Betriebsleiter Alexander Dreger schätzt den Verlauf der Freibadsaison vor allem wegen der Corona-Krise als „sehr durchwachsen“ ein. Umkleiden und Duschen seien wegen der Ansteckungsgefahr immer noch geschlossen, Liegen dürften auf der Wiese auch nicht benutzt werden. Was für den Betrieb aber besonders schlimm ist: „Auch das Babybecken ist wegen der besonders großen Ansteckungsgefahr immer noch gesperrt“, sagt Dreger. Ein Blick auf das flache Wasser im großen Becken bestätigt: Mütter mit Kleinkindern müssen dorthin ausweichen, um zu planschen.

Das Babybecken ist wegen der Corona-Regeln weiterhin gesperrt. Quelle: Ingo Rodriguez

Besucherzahlen sind ernüchternd

Trotzdem ist Dreger nicht nur unzufrieden. „An einem heißen Tag Ende Juni waren auch schon einmal 500 Badegäste gleichzeitig da“, berichtet er. Weil dies wegen der weiterhin geltenden Corona-Anordnungen die maximal erlaubte Besucherzahl sei, habe das Bad sogar für eineinhalb Stunden die Kasse schließen müssen, bevor wieder einige Gäste das Bad verlassen hätten. Trotzdem sind die Zahlen ernüchternd. „Seit dem Auftakt am 25. Mai waren insgesamt nicht ganz 11.000 Besucher da: 514 im Mai, 7825 im Juni und im Juli bis jetzt 2582“, sagt Dreger. Zum Vergleich: Im sehr heißen Sommer 2018 wurden im Delfi-Bad in der Sommersaison mehr als 95.000 Badegäste gezählt. „Im vergangenen Jahr waren an den besten Tagen rund 3000 Besucher gleichzeitig da“, sagt Dreger.

Aber auch er und seine Mitarbeiter lassen sich nicht die Laune verderben. „Natürlich arbeite ich lieber, wenn 3000 Leute da sind, deshalb bin ich ja Schwimmmeister geworden“, sagt Dreger zwar. Wenn aber morgens die Frühschwimmer oder regelmäßig auch Stammgäste ihre Freude über den geöffneten Betrieb zum Ausdruck brächten, sei das auch ein Lohn für die ganzen Mühen in der Corona-Krise.

Freibad soll möglichst bis Ende September geöffnet bleiben

Auch deshalb hat sich Dreger ein Ziel gesetzt: „Wenn das Wetter mitspielt, wollen wir mindestens bis Ende September auf lassen – möglichst länger“, kündigt der Betriebsleiter an. Auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) in Gehrden helfe ja schließlich selbst in diesem Sommer bei den ehrenamtlichen Wachdiensten mit und erledige Arbeiten im Bad. Deshalb peile das Team einen möglichst späten Saisonabschluss an. Daran hat auch der Gastronom Said Süleymann vom Bistro Lagune ein großes Interesse. „Es kommen ja trotz Corona einige Gäste und die Sauna ist auch wieder geöffnet“, sagt er und verweist auf durchaus vorhandenes Publikum. Dass die Zahlen schlechter seien als im vergangenen Jahr, könne angesichts der Corona-Krise nicht überraschen. „Die Leute sind vorsichtig“, sagt Süleyman.

Kinder haben Spaß im Freibad

Gerade haben sich die beiden elfjährigen Mädchen Leona und Soraya ein Eis bei ihm gekauft. „Ich bin zurzeit fast jeden Tag im Delfi-Bad“, sagt Leona. Die geringen Besucherzahlen und die Corona-Einschränkungen seien ihr egal. Die elfjährige Marlene aus Redderse hat sich für eine Plansch-Pause Pommes bestellt. „Im letzten Jahr war es wärmer und es gab kein Corona, deshalb kommen weniger Leute, aber das stört mich nicht“, sagt auch sie.

Soraya (links) und Leona (beide 11) genießen in einer Planschpause ein Eis. Quelle: Ingo Rodriguez

Die städtische Mitarbeiterin Karola Rach hat seit dem Beginn ihrer Spätschicht an der Kasse innerhalb von eineinhalb Stunden genau 17 zahlende Badegäste gezählt. Sie glaubt, dass die weiterhin geschlossenen Umkleiden und Duschen möglicherweise auch ein Grund für das Fernbleiben vieler Besucher seien. Doch auch in diesem Punkt zeigt sich Betriebsleiter Dreger zuversichtlich: „Wir hoffen auf weitere Lockerungen bis zum Saisonende“, sagt der Schwimmmeister.

