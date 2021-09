Gehrden

Diebe sind in der Nacht von Freitag auf Sonnabend im Gehrdener Stadtgebiet unterwegs gewesen und haben im Bereich der Straßen Beethovenring und Adlerhof die Katalysatoren aus drei Fahrzeugen entfernt. Laut Polizei wurden diese vermutlich mit einem mechanischen Schneidwerkzeug von der Abgasanlage getrennt. Da die Abtrennung nicht geräuschlos stattgefunden haben kann, bittet die Polizei Zeugen, die verdächtige Geräusche gehört haben, sich beim Polizeikommissariat Ronnenberg unter Telefon (05109) 517 0 zu melden. In der gleichen Nacht sind auch in den Barsinghäuser Ortsteilen Stemmen und Göxe insgesamt fünf Katalysatoren ausgebaut worden.

Von Sarah Istrefaj