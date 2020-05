Gehrden

„Wir freuen uns, dass wir bei der Stadtverwaltung Gehrden für unser Pilotprojekt sofort auf offene Ohren gestoßen sind“, sagt Marten Bunnemann, Vorstandsvorsitzender der Avacon. Und so sieht das Projekt aus: Mithilfe von Sensoren werden künftig aktuelle Verkehrs- und Personenflüsse an sechs Zufahrtsstraßen und an zwei Stellen in der Gehrdener Fußgängerzone gemessen. Diese Verkehrsdaten werden gesammelt und sollen als Basis für das geplante Mobilitätskonzept der Stadt dienen.

Avacon-Vorstandsvorsitzender Marten Bunnemann (links) und Bürgermeister Cord Mittendorf unterschreiben die Vereinbarung. Quelle: Heidi Rabenhorst

Anzeige

Dafür baue die Firma Avacon in Gehrden ein sogenanntes LoRaWan-Netz, eine weltweit anerkannte Funktechnologie, auf,sagt Bunnemann. Die für die Zählung notwendigen Sensoren sind in drei Kilogramm schweren Kästen eingebaut, die an den Laternen der Straßenbeleuchtung installiert werden. Die Positionen für das Verkehrsmonitoring liegen an der Ecke Schulstraße/Lemmier Bergfeld, im Stadtweg südlich des Kreisels, an der Ecke Schulstraße/Lange Feldstraße sowie an der Ecke Nordstraße/Steinweg, an der Levester Straße westlich des Kreisels und in der Großen Bergstraße. Die Personenströme werden am Steinweg und an der Ecke Dammstraße/Alte Straße gemessen.

Weitere HAZ+ Artikel

„Die erfassten Daten werden gesammelt und ausgewertet“, verrät die Projektmanagerin für Digitales, Tanja Stratmann. Die Funkverbindung baue sich über einen Akku auf, der sich nach Abschaltung der Straßenbeleuchtung immer wieder auflade. Große Datenmengen wie Videos werden nicht übertragen. „Die Zählungen sind absolut anonym“, versichert Stratmann.

Daten werden im Rathaus gesammelt

Das Pilotprojekt profitiert von der in Gehrden bereits im Jahr 2016 erprobten LoRaWAN-Technologie, die Kunden für die digitale Zählerablesung nutzen. Diese Funktechnik biete eine hohe Reichweite mit einer geringen Bandbreite. „Geringe Datenmengen werden über Fernauslesung mit Funktechnik übermittelt“, erläutert Stratmann. Dabei werden Daten wie Zeit, Datum, Art der Fahrzeuge, Fahrtrichtung, Anzahl, Geschwindigkeit und Personenströme gemessen. Ende August soll die Infrastruktur etabliert sein, um erste valide Datenströme nutzen zu können. Die Daten laufen im Rathaus ein, werden dort analysiert und geben Aufschluss über Handlungsmöglichkeiten.

Gehrden nimmt Vorreiterrolle ein

Bürgermeister Cord Mittendorf begrüßt die Kooperation. „Wir nehmen eine Vorreiterrolle ein. In Zukunft wird es vor allem darauf ankommen, den Dialog zwischen Bürgern und Verwaltung mittels elektronischer Instrumente zu vereinfachen“, sagt Cord Mittendorf. Die fortschreitende Digitalisierung ermögliche es, multimedialer zu informieren und zu kommunizieren.

Laut Bunnemann nutzt die Avacon die neuesten Technologien, um damit den Umbau zur klimaneutralen Energieversorgung voranzutreiben. Die Digitalisierung in den Avacon-Netzen sei bereits weit fortgeschritten. „Wir unterstützen Kommunen beim Aufbau digitaler Strukturen und hoffen, dass wir mit dem Pilotprojekt für das digitale Verkehrskonzept die Bürger begeistern können“, sagt der Vorstandsvorsitzende.

Auch Luftqualität soll eines Tages gemessen werden

Bei einem Erfolg wolle das Unternehmen die Technik auch in anderen Kommunen einsetzen. Gehrdens Bürgermeister zeigt sich auch begeistert darüber, dass perspektivisch smarte Lösungen unter anderem auch die Luftqualität messen oder die Füllstände der Müllcontainer und Gebäude überwachen könnten.

Einmal mehr lobt auch Frank Glaubitz die gute Zusammenarbeit zwischen der Avacon und der Stadt Gehrden. Dass das Projekt ausgerechnet in Gehrden startet, kommt nicht von ungefähr: „Unser Unternehmen ist seit 1898 in der Burgbergstadt ansässig und beschäftigt derzeit 65 Mitarbeiter am Standort Gehrden“, betont der Kommunalreferent.

Lesen Sie auch

Von Heidi Rabenhorst