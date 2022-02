Gehrden/Ditterke

Rainer Piesch wirkt fast ein bisschen getrieben – auf der ständige Suche nach Themen aus der Gehrdener Stadtgeschichte. Ob es die Historie der Dammstraße, des Baugebietes Im Teichfeld, des ehemaligen Gehrdener Kinos oder der Gaststätte Deutsches Haus ist, stets ermöglicht Hobbyhistoriker Piesch seinen Leserinnen und Leser einen Einblick in längst vergangene Zeiten – liebevoll aufbereitet und kurzweilig geschildert. Nun ist er Autor einer neuen Ausgabe aus der Heimatbund-Reihe „Gelbe Hefte“. Dieses Mal dreht sich alles um den Garbenhof in Ditterke.

Bauernhöfe spielten in früheren Zeiten eine größere Rolle im Gefüge eines Ortes als heute, schreibt Piesch in seiner Einleitung. Man versteht darunter seit jeher einen klein strukturierten landwirtschaftlichen, oft land-und forstwirtschaftlichen Betrieb, beziehungsweise auch die Hofstelle mit Wohn-und Wirtschaftsgebäuden. Es ist eine klassische Siedlungsform. Ein Bauernhof besteht aber nicht nur aus der Aneinanderreihung von Wohnhäusern, Scheunen und Ställen, sondern auch aus den Menschen, die auf ihm leben.

Es sind auch die Felder, die die Bewohner ernähren und vielen Händen Arbeit gaben und noch geben. Es sind die Schicksale der Einwohner, die den Charakter eines Hofes prägen und ausmachen. Die Geschichte eines Bauernhofes ist eng mit dem Ort verbunden, in dem er liegt. Seine Geschichte besteht aus Bränden, aus Feiern, aus Rückschlägen und Glücksmomenten. All das macht einen richtigen Bauernhof aus. „Der Garbenhof in Ditterke ist so ein Hof“, so Piesch.

Der Garbenhof im Jahr 2020. Die historischen Hofstellen sollen nicht nur erhalten bleiben, sondern sie werden gepflegt und mit Leben gefüllt. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Aufzeichnungen des Gehrdener Garbenhofs beginnen im Dreißigjährigen Krieg

Ihren Anfang nimmt die spannende Historie des Garbenhofes in Ditterke im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648). Im Torbalken über dem Eingang des Haupthauses ist verewigt, dass im Jahr 1641 der Hof von schwedischen Soldaten eingeäschert wurde. Dort ist zu lesen, dass anno 1641 dieser Hof vom schwedischen Kriegsvolk „rein in den Grund“ eingeäschert wurde und „bis auf die letzte Zaunlatte“ abbrannte. Um 1641 bestand der Garbenhof aus acht schönen neuen Gebäuden, hatte zwölf zugkräftige Pferde, 22 „Kuhhäupter“ (Kühe) und mehrere Schafe.

Besitzer war Carl Behr, der über lange Zeit ein bis heute erhaltenes Tagebuch führte. Darin berichtet er, dass aus dem Lager von Sarstedt eben jene schwedischen Soldaten zu Pferde kamen, um den Hof zu plündern. Ein Reiter, so heißt es in dem Tagebuch, hätte auf ein fliehendes Schwein geschossen; dadurch seien die Gebäude in Brand geraten. Und weil die versteckte Landbevölkerung große Angst vor den Soldaten hatte, kam niemand zum Löschen, sodass alles „bis zum letzten Lattenzaun“ niederbrannte.

Dieses Foto des Kuhstalles stammt aus der zeit 1914/1915. Zu dieser Zeit bewirtschaftete Erichs Bruder Kurt als Vertreter für seinen kämpfenden Bruder, der vier Jahre jünger war, den Hof. Quelle: Privat

An diesem Punkt beginnt auch die Zeitreise, auf die Rainer Piesch die Leserinnen und Leser mitnimmt: die wechselvolle Geschichte des landwirtschaftlichen Betriebes und der Kornbrennerei. Die neue Dokumentation in der Reihe der „Gelben Hefte“ befasst sich unter anderem mit dem Zusammenspiel von Bauernhof und Kornbrennerei. Die Marke „Garbenbrand“ sei allen älteren Gehrdenern sicherlich noch ein Begriff, meint Piesch. Der historische Rückblick führt über die schweren Herausforderungen der beiden Weltkriege bis zur Weiterführung in einen modernen und traditionsbewussten Betrieb.

Piesch hat das fast 50-seitige Heft mit wichtigen Dokumenten und bisher unbekannten Fotos und Bildern ausgestattet. Erhältlich ist es für 5 Euro in der Buchhandlung „Lesezeichen“ im Steinweg, im Hofladen Hundertmark und in der Stadtbibliothek im Gehrdener Rathaus.

Von Dirk Wirausky