Gehrden/Redderse/Ditterke

Die Diskussion über ein schnelles Internet im Stadtgebiet und eine bessere Breitbandversorgung nimmt kein Ende. Nachdem kürzlich Vertreter aus Redderse 181 Interessenbekundungen an Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf übergeben und gefordert hatten, möglichst umgehend den Ort an das Glasfasernetz anzubinden, erinnerte auch Ditterkes Bürgermeister Ralf Wegmann daran, dass in dem Ortsteil die Mehrzahl der Bürger einen Glasfaseranschluss wünsch en.

„Ditterke ist ebenso wie Redderse bereit für die Glasfaseranschlüsse“, sagt er. Vor gut neun Monaten hatten Wegmann und Jörg Beckmann von der Bürgerinitiative Glasfaser für Ditterke Bürgermeister Cord Mittendorf eine Liste übergeben, auf der 78 von insgesamt 105 Haushalten ihr Interesse bekundet haben, an das Glasfasernetz angeschlossen zu werden. Doch passiert sei seitdem nichts, bemängelt Wegmann.

Was ihn stört: „Beim Ausbau wird immer wieder mit den enormen Kosten argumentiert.“ Laut seinen Recherchen würde das Verlegen der Leerrohre auf der Strecke von Everloh bis Ditterke durch die Feldmark (1,2 Kilometer) etwa 25.000 Euro kosten. „Ich habe bei einer süddeutschen Firma, die sich auf das Einpflügen von Leitungen spezialisiert hat, nachgefragt, ob der im Netz recherchierte Preis stimmt; es wurde mir bestätigt, dass ich mit den Kosten von 25.000 Euro gut liege“, erzählt Wegmann.

„Kooperationsvertrag nutzt nicht allen Bürgern“

Aus seiner Sicht sei das im Vergleich zu anderen Ausgaben im Stadtgebiet eine Minisumme. Er fordere die Stadt Gehrden deshalb nochmals auf, hinsichtlich der Glasfaseranbindung von Ditterke und Redderse zeitnah aktiv zu werden, um die Versorgung der beiden Ortsteile nicht erst in 2023 oder später mit einem Glasfaseranschluss zu gewährleisten. „Es ist nicht damit getan, sich auf dem Vertrag mit HTP und Avacon Connect auszuruhen“, so Wegmann. Der Vertrag sei sicher ein Gewinn für Gehrden, aber leider nicht für alle Bewohner der Ortsteile.

Auch in Ditterke könnten die Bürger eine gleichwertige Behandlung in Sachen Breitbandversorgung erwarten. Die Ausübung des Berufes im Homeoffice, mögliches Beschulen von Lehrern ihrer Klassen via Internet, für die Gewerbetreibenden und normalen Bürger sei heutzutage eine ausreichende Breitbandversorgung notwendige Lebensqualität. „Die hört in Ditterke bei den meisten Bürgern aber bei 5 MBit auf“, sagt der Ortsbürgermeister.

Die Gehrdener CDU hat vor kurzer Zeit einen Antrag an die Stadt gestellt, hinsichtlich der Glasfaserverbindung aktiv zu werden. Die beteiligen Personen der Stadt Gehrden müssten nun selbst tätig werden, um Möglichkeiten zu finden, die Deckungslücken sofort zu schließen. „Es müssen Fördermittel beantragt werden“, fordert Wegmann.

CDU wirft Stadt und Region Tatenlosigkeit vor

Thomas Spieker hat die Stadtverwaltung und die Region ebenfalls noch einmal kritisiert. Er wirft ihnen vor, sich nicht ausreichend um die Breitbandversorgung in den Ortschaften zu kümmern. Niedersachsens Digitalstaatssekretär Stefan Muhle habe ihm nochmal bestätigt: Niemand müsse auf Fördergelder warten, die eventuell ab 2023 zur Verfügung stehen.

Zuletzt habe die Region Hannover aber keine Anträge für die aktuelle Richtlinie des Landes zu den weißen Flecken gestellt. „So hätten wir Redderse, Ditterke und Teile von Everloh ans Netz bringen können“, sagt Spieker. Die Förderkulisse des Bundes stehe seit sechs Wochen, jetzt entwickelten die Länder in Anlehnung daran ihre anknüpfenden Kofinanzierungen. Die Richtlinie des Landes sei in Abstimmung. Mittel dafür würden im Masterplan Digitalisierung des Landes Niedersachsen bereits seit 2018 zur Verfügung stehen. Erste Anträge auf die Bundesförderung für „graue Flecken“ sind beim Bund eingegangen. Deutschlandweit die ersten waren das Emsland. „Also wer will, der kann“, sagen der CDU-Ortsverbandsvorsitzender Manuel Große und Thomas Spieker.

Der Hintergrund: In dem von Stadt, HTP und Avacon Connect im vergangenen Jahr unterzeichneten Kooperationsvertrag ist zwar festgelegt, dass HTP so viele Adressen wie möglich eigenwirtschaftlich ausbaut, aber Ortschaften, wo die nötige Glasfaserinfrastruktur fehlt, nur mit Fördermitteln erschlossen werden. Aktuell sind die Ausbaukosten in Redderse und Ditterke aus Sicht von HTP zu hoch. Vor diesem Hintergrund setzt HTP bei der Erschließung der beiden Ortsteile auf die Förderprogramme des Bundes und des Landes Niedersachsen ab dem Jahr 2023.

Von Dirk Wirausky