Lenthe

Neuauflage mit vereinten Kräften: In Lenthe haben die Dorfbewohner nach fünf Jahren Pause wieder ein großes Gemeinschaftsfest gefeiert. In den vergangenen Jahren sei unter anderem wegen verschiedener großer Veranstaltungen in Northen und Lenthe auf ein eigenes Fest der Ortschaft vorübergehend verzichtet worden, begründete Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling in seiner Begrüßung im Festzelt die lange Pause. „Jetzt soll die Feier aber wieder genutzt werden, um die Dorfgemeinschaft zu stärken“, sagte er und gab den Startschuss für eine Veranstaltung mit einem abwechslungsreichen Programm.

Alle Vereine und Organisationen helfen mit

Ihren großen Zusammenhalt hatten die Lenther schon im Vorfeld demonstriert. „Alle elf Vereine und Organisationen aus dem Ort sind am Programm beteiligt“, sagte der Ortsbürgermeister unmittelbar nach der Eröffnung des Kuchenbüfetts. Etwa eine Stunde zuvor waren schon bei einem Auftaktgottesdienst mit Pastor Martin Funke kaum noch freie Sitzplätze im Festzelt zu finden.

Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling (hinten) begrüßt nach dem Gottesdienst im Festzelt die Gäste. Quelle: Ingo Rodriguez

Anschließend standen rund herum auf dem Platz neben der Alten Schule unter anderem Kinderaktionen und ein gemütliches Beisammensein im Mittelpunkt. Schon kurz nach der Eröffnung tobten Kinder auf einer Hüpfburg herum. Angeboten wurden auch Dosenwerfen und Zielspiele mit einer Kübelspritze sowie weitere Mitmachaktionen. Auf dem Programm standen außerdem Einlagen des Männergesangvereins und des Frauensingkreises. Am Abend gab es eine Party mit Tanzmusik. Der Ortsrat hatte als federführender Ausrichter des Festes sogar den Pagenburgweg für den Straßenverkehr sperren lassen.

Der Dorfnachwuchs vergnügt sich beim Dosenwerfen. Quelle: Ingo Rodriguez

Dort soll schon in wenigen Monaten erneut eine große Dorfparty starten. Ortsbürgermeister Ermerling äußerte den optimistischen Wunsch, am 1. Mai 2020 die Eröffnung des neuen Dorfhauses zu feiern. „Das wäre toll, wenn das klappen würde“, sagte er. Am Pagenburgweg soll in den nächsten Monaten ein alter Schuppen umgebaut, modernisiert und mit einem Anbau erweitert werden. Untergebracht werden dort ein kleiner Einkaufsladen, ein Café und eine Küche. Das Dorfhaus soll zu einem Treffpunkt für die Lenther Einwohner werden.

Dass die Idee überhaupt realisiert werden kann, liegt nicht zuletzt an der Unterstützung und dem Engagement der Dorfbewohner. Finanziert wird das Vorhaben über Anteile, die von Bürgern gekauft werden können. „Wir warten nur noch auf den Eintrag der Genossenschaft in das Register, dann können wir Handwerksaufträge erteilen“, berichtete Ermerling. Es fehle gewissermaßen nur noch ein Knopfdruck für den Beginn der Umbauarbeiten.

Der Dorfnachwuchs vergnügt sich auf der Hüpfburg. Quelle: Ingo Rodriguez

Von Ingo Rodriguez