Trotz wochenlanger Verzögerungen wegen bürokratischer Hürden und der Corona-Pandemie rückt die Eröffnung des neuen Dorfhauses in Lenthe nun endlich in greifbare Nähe: „Im ersten Quartal des neuen Jahres soll es losgehen“, sagt Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling, der auch im Vorstand der Genossenschaft Dorfhaus Lenthe ist. Erst Anfang der Woche seien die Schmutz- und Regenwasseranschlüsse verlegt worden. „Jetzt muss noch das Endmaterial für den Fußboden im Dorfladen aufgetragen und in der Küche sowie im Bad gefliest werden“, berichtet Ermerling vom Stand der Arbeiten. Anschließend fehle nur noch die Einrichtung.

Dorfladen und Café sollen Anlaufstelle werden

Sechseinhalb Jahre nach dem Beginn der Planungen und gut drei Jahre nach der Gründung einer Genossenschaft sind neben dem Dorfgemeinschaftshaus an einem 1938 errichteten Schuppen und einem neuen Anbau nahezu alle Außenarbeiten „bis auf Kleinigkeiten abgeschlossen“, wie es Ermerling formuliert. Künftig werden beide Gebäude ein gemeinsames Ensemble bilden. Darin sollen ein Dorfladen mit regionalen Produkten und ein Café zu einer neuen Anlaufstelle und einem gemeinsamen Treffpunkt der Lenther werden. „Die Leitungen für Gas, Strom und Telefon liegen schon. Die Dachdeckerarbeiten haben wir inklusive einer Gemeinschaftsaktion auch bereits erledigt“, sagt Ermerling. Jetzt sei nach dem Anschluss an das Schmutz- und Regenwassernetz auch der aufgerissene Pagenburgweg wieder geschlossen worden. Die Innenarbeiten seien mithilfe fleißiger Eigenleistungen ebenfalls schon sehr weit vorangeschritten.

Jürgen Ermerling und Silke Bieber aus dem Vorstand der Genossenschaft zeigen im Raum des künftigen Cafés den Stand der nahezu abgeschlossenen Innenarbeiten. Quelle: Ingo Rodriguez

Hindernisse führen zu wochenlangen Verzögerungen

Ermerling räumt aber auch ein: „Wir mussten wegen aufwendiger Verwaltungsakte und notwendiger Genehmigungen auch durch die Corona-Pandemie fast 15 Wochen Verzögerung hinnehmen.“ Ursprünglich war die Eröffnung des neuen Dorfhauses für den Spätsommer 2020 angepeilt. Nun ist der Startschuss für dieses Frühjahr geplant. Die neue Begegnungsstätte am Pagenburgweg soll eine Lücke füllen: Fast zwei Jahrzehnte ist es laut Ermerling inzwischen her, dass der letzte Betrieb in Lenthe geschlossen wurde – der Metzger im Jahr der Euro-Umstellung. Zuvor hätten bereits zwei Kneipenwirte, ein Lebensmittelladen und ein Bäcker aufgegeben.

Der neue Treffpunkt mit Dorfladen und Café liegt direkt neben dem Dorfgemeinschaftshaus am Pagenburgweg. Quelle: Ingo Rodriguez

140 Bürger kaufen Genossenschaftsanteile

Wie groß der Bedarf in dem 800-Einwohner-Dorf ist und wie sehr die Lenther die Pläne unterstützen, zeigt auch die Entwicklung der Genossenschaft: Sie wurde 2017 gegründet, um das Projekt mit Gesamtkosten in Höhe von rund 150.000 Euro finanzieren zu können. Laut Ortsbürgermeister haben inzwischen rund 140 Bürger insgesamt 200 Genossenschaftsanteile gekauft. Stückpreis: 250 Euro. Genau 45 Prozent der Gesamtkosten fließen als Fördergeld aus EU-Mitteln. Laut Ermerling besteht aber weiterhin die Möglichkeit, Genossenschaftsmitglied zu werden und so das Projekt zu unterstützen. Das ist auf der Internetseite dorfhaus-lenthe.de auch online möglich. Maximal können pro Person zehn Anteile zu 250 Euro gezeichnet werden.

