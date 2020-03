Leveste

Gemeinsam mit dem Drachenclub Hannover lädt die SPD Leveste für Sonnabend, 14. März, zu dem nach eigenen Angaben ersten Kinder- und Familienfest ein. Von 10 bis 17 Uhr können Besucher auf der Fläche hinter dem Sportplatz des TV Jahn die von dem Verein mitgebrachte Drachen und Windspiele bewundern sowie Bausätze zum Selbstkostenpreis erstehen und diese oder eigene Drachen steigen lasse. Zudem werden Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränke und Bratwürstchen angeboten. Wir haben vorab mit dem Vorsitzenden des Drachenclubs Hannover, Ralf Kruse, über Beziehungen, Windstärken und Materialien gesprochen

Herr Kruse, Das Wetter ist gerade sehr unbeständig, stürmisch und regnerisch. Wie wahrscheinlich ist es, dass am Samstag tatsächlich Drachen aufsteigen können?

Ralf Kruse, Vorsitzender des Drachenclubs Hannover. privat

Der Wetterbericht hat gesagt, dass wir ganz gut Wind haben – mit Böen bis Stärke 6. Das ist zwar ein bisschen viel, aber noch lösbar. Wir werden entsprechendes Material mitbringen.

Was genau bringen Sie und der Drachenclub denn alles mit?

Wir haben die Devise: Das kommt auf Wind und Wetter an. Ich kann nicht immer alles fliegen lassen. Ab Windstärke 3 sind auch relativ große Figuren wie ein Teufel , die 17 Meter lange Schlangen, ein Riesengecko oder Alien möglich. Wir lassen mehrere große und kleine Drachen steigen, auch viel Zeug für die Kette und Bodenwindspiele, die wir in der Erde verankern. Es wird eine Menge gleichzeitig am Himmel zu sehen sein.

Wie hoch können oder dürfen Drachen eigentlich steigen?

100 Meter sind kein Problem. Deshalb können wir auch einiges in die Leine darunter stecken, alle 10 Meter eine Figur.

In der Ankündigung ist auch von einem Bausatz zum Selbstkostenpreis die Rede. Was genau ist das?

Wir bieten einen Drachen aus sehr witterungsbeständigem und windundurchlässigem Tyvek an. Tyvek hat eine Oberfläche wie Papier und kann daher mit Stiften bemalt werden und das Material fliegt an der Schnur auch sehr schön.

Ihr Verein bietet das Fest mit der SPD Leveste an. Wie kommt es eigentlich zu der Verbindung?

Ein Abteilungsmitglied aus Leveste hat uns beim Erdbeerfest in Gestorf gesehen und gefragt, ob wir so etwas auch mal in Leveste mit Familien machen können. Und wir können. Wir haben ja ein paar Mitglieder, rund 40 um genau zu sein. Etwa zehn werden am Samstag in Leveste dabei sein.

Und was ist, wenn es am Sonnabend doch anfängt zu regnen? Wird die Veranstaltung dann abgesagt?

Richtig pladdern sollte es nicht, das stimmt. Wir haben ja einige hundert Quadratmeter Material, das wir trocken bekommen müssten, und wir wollen nichts kaputt machen. Ein großer Drache kostet immerhin zwischen 3000 und 5000 Euro. Wenn es nur ein bisschen regnet oder nieselt, ist das aber kein Problem.

Gibt es eigentlich auch zu wenig Wind zum Drachensteigen?

Nein, wir können sogar indoor (lacht).

Wie bitte? In einer Halle?

Ja. Wir brauchen nur Schrittgeschwindigkeit, also ein Tempo von etwa 6 Kilometern pro Stunde, dann gehen leichte Drachen schon nach oben. Wir haben Drachen, die ganz wenig wiegen, etwa 135 Gramm bei zwei Meter breite. Damit geht das.

Herr Kruse, vielen Dank für das Gespräch.

