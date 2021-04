Gehrden

Gehrden hat nicht mehr die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Hannover. Nach Angaben des Gesundheitsamtes ist sie von 45,1 am Dienstag auf 64,4 am Mittwoch gestiegen. Das ist im Vergleich zu den anderen Kommunen zwar immer noch ein guter Wert, in Barsinghausen beträgt die Inzidenz allerdings nur 60,0. Zum Vergleich. Der Inzidenzwert in der Region Hannover liegt laut Landesgesundheitsamt aktuell bei 137,9.

Das Gesundheitsamt der Region hat am Mittwoch auch drei neue Corona-Fälle in Gehrden gemeldet, fünf Menschen gelten wieder als gesund. Aktuell sind im Gehrdener Stadtgebiet 27 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie wurden am Burgberg 487 Bürger und Bürgerinnen positiv auf das Virus getestet.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 40.734 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 36.965 Personen als genesen aufgeführt. 969 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Aktuell sind 2800 Menschen in der Region infiziert.

Von Dirk Wirausky