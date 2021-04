Gehrden

In Gehrden hat am Donnerstag der Edeka-Markt an der Schulstraße nach umfangreichen Umbauarbeiten wieder seine Türen geöffnet. Am frühen Morgen, pünktlich um 6.55 Uhr, betraten die ersten Kundinnen und Kunden den komplett umgestalteten Markt. „Wir haben innerhalb von nur zwölf Tagen unter anderem Zwischenwände und -decken herausgerissen, um mehr Angebotsfläche und eine großzügigere helle Atmosphäre zu schaffen“, sagte Inhaber Stefan Ladage. Teilweise sei nachts und sogar bis morgens gegen 6 Uhr gearbeitet worden. Während der rekordverdächtigen Umbauzeit habe die Frischeware auf seine weiteren vier Märkte verteilt werden müssen. Edeka Ladage investierte nach eigenen Angaben mehr als 2 Millionen Euro in das Projekt.

Aufwertung der Schulstraße

Zu den ersten Besuchern zählte bei der Wiederöffnung auch Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf (SPD). Er gratulierte dem Inhaber Ladage, dessen Sohn Philipp, Geschäftsführer Steffen Döring und Marktleiter Marco Schilg zur Umgestaltung. Mittendorf lobte die Millioneninvestition als Beitrag zur Aufwertung und Stärkung der Schulstraße. „Als Einkaufsstandort ist der Bereich für viele Bürger aus den umliegenden Wohngebieten sehr wichtig“, sagte er. Außerdem sichere das Umbauprojekt zahlreiche Arbeitsplätze.

Bei der Wiedereröffnung findet Bürgermeister Cord Mittendorf (rechts) gegenüber Marktinhaber Stefan Ladage lobende Worte für den Umbau. Quelle: Ingo Rodriguez

Bei einem gemeinsamen Rundgang verwies der Inhaber auf wichtige Neuheiten: Unter anderem werden im Markt nun frischer Fisch und mehr Biowaren angeboten. Außerdem sei auch der gesamte Frischebereich für Obst und Gemüse ausgebaut worden – auch um Verpackungsmüll zu reduzieren. Auf einer Gesamtfläche von nun rund 1960 Quadratmetern werden laut Ladage jetzt rund 35.000 Produkte angeboten – etwa 15 Prozent mehr als vor dem Umbau.

Im Kassenbereich können Kunden mit wenig Einkäufen ihre Waren an einem Selbstbedienungsterminal auch selbst scannen und ohne Kassierer bezahlen. Edeka Ladage beschäftigt in Gehrden insgesamt 75 Mitarbeiter. Das sei nötig, um die gewöhnliche Öffnungszeit von 6.55 bis 21 Uhr zu gewährleisten, sagte Ladage.

Nach dem Umbau ist die Verkaufsfläche hell und großzügig gestaltet. Quelle: Ingo Rodriguez

Kunden sind zufrieden

Auch von vielen Kunden gab es am Tag der Wiedereröffnung Lob für die neue Atmosphäre im Laden. „Es ist schöner, größer und heller als vorher. Man fühlt sich wohl“, sagte etwa der Gehrdener Steffen Viet. Auch Elisabeth Bekiersch von der Gehrdener Tafel zählte zu den ersten Gästen. „Das sieht ja richtig toll aus“, sagte sie.

Von Ingo Rodriguez