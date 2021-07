Gehrden

Wenn ein Ehepaar im hohen Alter noch gemeinsam seinen 60. Hochzeitstag erlebt, ist es normalerweise ein Grund zum Feiern. Der 86-jährige Wolfgang Hantel und seine 81-jährige Frau Karin werden sich am 14. Juli, dem Tag ihrer Diamantenen Hochzeit, jedoch nur kurz sehen können. Die Ehefrau ist schwer an Demenz erkrankt, kann sich kaum noch an die gemeinsame Zeit oder ihren Mann erinnern. Wegen der besonderen Schwere ihrer Erkrankung ist die 81-Jährige in einer geschlossenen Pflegeeinrichtung in Hannover untergebracht und kann nur begrenzt Besucher empfangen.

Trauspruch lautete: „Einer trage des anderen Last“

Für den 86-jährigen Ehemann ist die schwere Demenz seiner Frau aber kein Tabu-Thema. Er will an diesem besonderen Hochzeitstag ganz bewusst seine Gefühle mitteilen. „Mich erfüllt unsere Diamantene Hochzeit mit viel Wehmut“, sagt Hantel. Er erinnert auch an den Trauspruch bei ihrer Hochzeit im Hamburg am 14. Juli 1961: „;Einer trage des anderen Last‘ hat der Spruch gelautet“, sagt Hantel. Diese Formulierung trage er bewusst im Herzen. „Das Schicksal hat uns auf tragische Weise in verhältnismäßig kurzer Zeit auseinandergerissen“, sagt der Senior.

Er blickt kurz zurück: Vor vier Jahren habe seine Frau urplötzlich – aber nur kurzzeitig – unter Sprachstörungen gelitten. Nach einer Ärzte-Odyssee habe sie ihn nur ein Jahr später völlig unerwartet nicht mehr als ihren Ehemann erkannt. Seit Januar 2020 sei für seine Ehefrau eine Unterbringung in einer geschlossenen Pflegeeinrichtung in Hannover-Kirchrode notwendig. „Sie leidet unter einer besonders schweren Form der Demenz: Ihr Kurzzeitgedächtnis ist völlig weg, sie würde aus einer offenen Einrichtung weglaufen“, sagt Hantel. Eine geschlossene Einrichtung in der Nähe von Gehrden gebe es leider nicht, bedauert er die vielen weiten Autofahrten, um sie kurz zu besuchen – ganz abgesehen von den vorübergehend drastischen Corona-Vorgaben.

Wolfgang Hantel fotografiert seine schwerkranke Frau Karin regelmäßig bei seinen Besuchen in der geschlossenen Pflegeeinrichtung. Quelle: Ingo Rodriguez

Ehepaar hat gemeinsam die Welt bereist

Dann zeigt Hantel ein Foto von der Hochzeit sowie von der Feier anlässlich der Silberhochzeit. „Die Goldene Hochzeit haben wir vor zehn Jahren während einer Kreuzfahrt gefeiert“, erzählt Hantel. Reisen sei seit dem Beginn des Ruhestandes ohnehin die liebste Beschäftigung des Paares gewesen. Allein schon, um ihre beiden erwachsenen Kinder und ihre vier Enkelkinder zu besuchen, hätten sie viel reisen müssen, berichtet Hantel. Immerhin habe der Sohn als Geschäftsführer eines großen Buchverlages auf Stationen in Barcelona, Chile, Argentinien, Mexiko, Uruguay und New York gearbeitet. „Er hat eine Chilenin geheiratet. Unsere Enkelkinder studieren in Madrid und Münster. Ein Großkind macht in Santiago de Chile gerade Abitur“, sagt Hantel.

Ihre Silberhochzeit feiern Karin und Wolfgang Hantel gemeinsam mit der Familie und Freunden. Quelle: Privat

Die gemeinsame Tochter der Hantels aus Buxtehude und deren Mann werden die schwerkranke Mutter erst einige Tage nach der Diamantenen Hochzeit besuchen. „Zu viele Gäste auf einmal kann sie nicht aushalten, deshalb gehe ich am 14. Juli nur alleine kurz mit ihr in Kirchrode essen“, verrät der 86-Jährige. Ob sie ihn erkenne, hänge von ihrer Tagesform ab.

Am 14. Juli 1961 geben sich Karin und Wolfgang Hantel das Ja-Wort. Quelle: Privat

Trotz aller Wehmut erinnert Hantel gern an die Geschichte ihrer langen Ehe. Der Werbefachmann und die spätere Kanzleileiterin im Niedersächsischen Wirtschaftsministerium hatten sich zunächst 1959 bei einem Maskenball in Hamburg kennengelernt. Er sei zwar in Hannover aufgewachsen, habe aber zu dieser Zeit in Hamburg gearbeitet. Zwei Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken. Nach beruflichen Veränderungen wohnte das Paar 40 Jahre lang in Everloh. Wegen des großen Unterhaltungsaufwandes verkaufte das Paar vor wenigen Jahren die Immobilie und zog in eine Erdgeschosswohnung im Gehrdener Neubaugebiet Großes Neddernholz. Hantel blickt auch auf viele gemeinsame Aktivitäten des Ehepaares mit dem Tennisclub Everloh und mit dem Burgbergchor zurück.

Der 86-Jährige strahlt zum Abschluss trotz allem Zuversicht aus: „Nach den Corona-Lockerungen kommt jetzt endlich wieder der Männertreff Gehrden zusammen, dann komme ich etwas unter Leute“, sagt Hantel.

Von Ingo Rodriguez