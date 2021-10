Gehrden

Menschen sind in Krankenhäuser oft einsam und allein – und sie freuen sich über Gesellschaft und aufmunternde Worte. Und so wird manches gehörte und gesprochene Wort sicher nachklingen, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des neu eingerichteten Besuchsdienstes im Gehrdener Klinikum Robert Koch ihre ersten Besuche bei den Patienten machen.

Elf ehrenamtliche Besuchsdienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter lassen sich über den Zeitraum von vier Monaten von zwei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen des Kirchenkreises Ronnenberg und der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers ausbilden. „Im Fokus der Ausbildung steht die Begegnung am Krankenbett“, erläutert Klinikseelsorgerin Gunhild Junker, die die Gruppe gemeinsam mit Pastorin Clementine Haupt-Mertens schult.

Im Mittelpunkt der Vorbereitung wird sich der Aufgabe über verschiedene Fragen genähert: Wie fange ich ein Gespräch an und wie beende ich es? Wie kann ich empathisch reagieren, zugewandt sein und dennoch meine persönlichen Grenzen achten? Kommunikation, Distanz und Nähe, das Thema Sterben und Tod seien ein Teil der behandelten Themen während der gemeinsamen Gruppenabende. Die Frauen und Männer des Besuchsdiensts gehören dem „Team Seelsorge“ an und werden auch nach der Ausbildung weiter begleitet.

Kooperation zwischen Klinik und Seelsorge

Entstanden ist das Projekt des ehrenamtlichen Dienstes in Kooperation mit dem Krankenhaus und der Klinikseelsorge. Träger ist der Kirchenkreis Ronnenberg, ein weiterer Kooperationspartner ist die Gehrdener Margarethenkirchengemeinde.

Am Sonnabend, 29. Oktober, werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Superintendentin Antje Marklein in einer Andacht in der Margarethenkirche in ihr Amt eingeführt. Beginn ist um 17 Uhr. Gäste sind unter den gegebenen Hygienemaßnahmen willkommen.

