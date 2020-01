Leveste

Ein Rettungswagen hat am Mittwochnachmittag in Leveste in einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 15.30 Uhr stieß das Fahrzeug, in dem sich unter anderem auch ein Patient befand, auf der Kreuzung Göxer Straße/ Gehrdener Straße mit einem VW Golf zusammen. Nach Erkenntnissen der Polizei in Ronnenberg hatte der Rettungswagen der aus Richtung Göxe kommend nach links in die Gehrdener Straße abbiegen wollte, zum Zeitpunkt des Unfalls keine Sonderrechte. Martinshorn und Blaulicht waren demnach nicht eingeschaltet. Dennoch beachtete der Fahrer das Vorfahrtsrecht des Golf-Fahrers nicht, der auch Richtung Gehrden kam. Es kam zum Zusammenstoß.

Patient muss mit Ersatzfahrzeug weitertransportiert werden

Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt und laut Polizeibericht im Krankenhaus behandelt. Auch der Patient im Rettungswagen musste mit einem Ersatzfahrzeug weitertransportiert werden. Die hinzugerufenen Feuerwehr aus Redderse konnte sich auf den Brandschutz sowie die Reinigung und Sicherung der Unfallstelle bis zum Eintreffen der Polizei konzentrieren.

Von Uwe Kranz