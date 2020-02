Gehrden

Eigentlich stellt die Firma Clarios Batterien her, zum Beispiel für Autos. Am Mittwoch aber war das Unternehmen an der Grundschule Am Langen Feld zu Besuch und hat drei sogenannte Brückenkoffer übergeben. Damit können die Schüler fortan Brücken aus verschiedenen Materialien bauen und sich mit dem Thema Statik beschäftigen.

Brücken aus Holz, Knete und Schnüren

„Wie funktioniert zum Beispiel die Stabilisierung eines Fachwerkbaus?“, fragt Schulleiterin Stefanie Dienert in die Runde aus neun jungen Schülervertretern, die die Brückenkoffer gleich ausprobieren dürfen. Holzelemente, Knete und Schnüre gehören unter anderem zum Inhalt, mit dem die Brückenkonstruktionen nach Anleitung gebaut werden können. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir nun nicht mehr mit Schuhkartons arbeiten müssen“, sagt Dienert.

Restcent-Initiative unterstützt regionale Projekte

Die Idee zu der Aktion kam von Clarios-Mitarbeiter Martin Kropp. Da sein Sohn selbst die Grundschule Am Langen Feld besucht, hat sich der Vater für die Spende der Brückenkoffer eingesetzt. „Unsere Firma unterstützt schon seit Jahren die Region mit 15 bis 20 Projekten pro Jahr“, sagt er. Im vergangenen Jahr habe man in einer Kita einen Baum gepflanzt, aber auch größere Aktionen wie die Anlage ganzer Spielplätze setzt das Unternehmen um. „Es gibt bei uns die Restcent-Initiative: Die Mitarbeiter spenden von ihrem Gehalt die Centbeträge hinter dem Komma. Aus diesem Topf werden dann die Projekte finanziert“, erklärt Kropp.

Rund 740 Euro hat Clarios für die Brückenkoffer in die Hand genommen: 540 Euro für die drei Boxen mit dem Material und 200 Euro für einen dicken Ordner mit allen Anleitungen und Anregungen. Das Besondere: Alle Holzelemente der Koffer wurden in Werkstätten von Menschen mit Behinderungen in Handarbeit hergestellt. So rechtfertigt sich auch der Preis.

Neues Equipment lohnt sich

Dann geht es los: Lena, Leonard und Armin wagen sich an eine schwierig anmutende Konstruktion aus mehreren langen Holzbrettern. Es gilt, diese so ineinander zu stecken, dass ein bogenförmiger Bau entsteht. Was zunächst schwer erscheint, funktioniert nach mehrmaligem Lesen der Anleitung relativ gut, als die drei die Technik raus haben. Bald entsteht ein großer Bogen, der letztlich aber doch noch umkippt, als es just zur Pause klingelt. „Dürfen wir noch weiterbauen?“, fragt Lena Schulleiterin Dienert. Sie dürfen. Das neue Equipment hat sich schon jetzt gelohnt.

Lesen Sie auch

Von Sarah Istrefaj