Gehrden

Einbrecher haben in der Nacht zum Sonnabend versucht, in eine Firma für Autoteile an der Ronnenberger Straße einzudringen. Sie machten sich mit einem Hebelwerkzeug an einem seitlich gelegenen Fenster zu schaffen. Aus ungeklärter Ursache ließen sie jedoch zunächst davon ab. In der Folgenacht setzten sie ihr Vorhaben fort: Ein Mitarbeiter der Firma entdeckte am Sonntagmorgen ein eingeschlagenes Fenster, durch das die Täter in die Firma gelangt sind. Zum Diebesgut können laut Polizei noch keine Angaben gemacht werden. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gehrden unter Telefon (0 51 08) 92 28 10 zu melden.

Von Sarah Istrefaj