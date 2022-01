Lemmie

In ein Einfamilienhaus am Bröhnrehr in Lemmie ist eingebrochen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist der Einbruch am 30. Dezember zwischen mittags und den frühen Abendstunden passiert. Der oder die Täter brachen die Terrassentür auf. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden unter Telefon (05109) 517115 entgegengenommen.

Von Jennifer Krebs