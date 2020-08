In unserer Serie „Eine Stunde mit ... “ treffen wir Menschen aus Gehrden. Sie erzählen uns ihre Geschichten, was sie antreibt und weshalb sie tun, was sie tun. Heute: Gerlinde Büttner, die seit mehr als 40 Jahren in Gehrden wohnt und als Gästeführerin Besuchern oder Neubürgern ihre Stadt zeigt.