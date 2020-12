Gehrden

Rainer Piesch spaziert den Steinweg entlang Richtung Margarethenkirche. Es ist kalt, der Wind scheint ihn jedoch nicht weiter zu stören. Er zeigt begeistert auf ein recht unscheinbares Denkmal auf dem Kirchengelände. Den Obelisk. „Der erinnert an das Ende des Deutsch-Französischen Krieges 1871 und an die Opfer“, erklärt der Hobbyhistoriker. Die Inschrift sei kaum zu erkennen. „Ich bin deshalb einmal früh morgens hergekommen“, berichtet er. Dann falle das Licht so ein, dass es ihm dennoch gelungen sei, die Schrift zu entziffern.

Zusammen mit dem Aufbau des Denkmals sei die Eiche direkt dahinter gepflanzt worden. „Dieser Kumpel ist heute ganz schön dick“, sagt Piesch und streicht mit der Hand über den Baum. Kaum einer wisse, wofür das Denkmal stehe und weshalb der Baum dort gepflanzt wurde. Er wolle einfach mal darauf hinweisen.

Anzeige

Motivation ist das positive Feedback

Wieso ihm das ein Anliegen sei? „Ich bekomme immer so positives Feedback von den Leuten. Auch jüngere Menschen scheinen sich für Geschichte zu interessieren“, erklärt Piesch. Hin und wieder poste er bei Facebook Bilder – ein historisches neben einem aktuellen. Eine kurze Erklärung dazu. Das hole viele ab, wecke Begeisterung. Möglicherweise sei genau der lokale Bezug der Schlüssel.

Piesch selber habe schon im Geschichtsunterricht in der Schule genau dieser immer gefehlt. Das Interesse sei vorhanden gewesen, doch wenn es um große geschichtliche Ereignisse ging, habe er sich gefragt, was zu der Zeit wohl in seiner unmittelbaren Umgebung so passiert ist.

Rund 700 Ansichtskarten von Gehrden besitzt Rainer Piesch. Quelle: Privat

Inzwischen weiß der 63-Jährige ganz gut Bescheid, weiß viele Details über Gehrden, erkennt die historische Bedeutung hinter Objekten, an denen die meisten wohl einfach vorbeigehen würden. So beispielsweise auch an einem kleinen, kaum erkennbaren Hügel am hinteren Ende eines Parkplatzes an der Alten Straße. „Das war früher mal der Wall. Also Teil des Wächterweges“, erläutert Piesch.

Piesch verfügt über 700 alte Postkarten aus Gehrden

Dieser ging ringförmig einmal um den damaligen Ortskern herum. Zu jener Zeit seien dort Männer lang gelaufen, um Gehrden vor Gefahren zu schützen. Hinter dem Wall stand eine Holzpalisade, dahinter befand sich eine Kerbe mit Dornbusch, dahinter wiederum eine freie Fläche, und eine weitere Kerbe mit Dornen. „Sowas schützt natürlich nicht vor wilden Horden, wie sie im Dreißigjährigen Krieg unterwegs waren“, sagt Piesch. Es sei jedoch wirksam gegen Tiere oder „böse Buben“ gewesen. Diese „letzte Hürde der primitiven Verteidigung“ muss um 1300 aufgebaut worden sein, vermutet er.

Kindheit und Jugend hat Rainer Piesch im Teichfeld verbracht. Im Sommer hat er in der Reihe „Gelbe Hefte“ die Geschichte des Stadtteils aufgeschrieben. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)

Als Rentner in Teilzeit könne er solchen Dingen nachgehen. Begonnen habe er jedoch bereits im Jahr 2007. „Ich habe damals bei Ebay mal das Stichwort , Gehrden’ eingegeben“, erinnert sich Piesch. Er sei so auf eine alte Postkarte vom Berggasthaus gestoßen – das Interesse war geweckt, und er habe sich auf die Suche gemacht. Inzwischen umfasse seine Sammlung 700 alte Karten, zum Teil über 120 Jahre alt. Einen Einblick können Interessierte auf der Internetseite www.gehrdener-ansichten.de gewinnen.

Rainer Piesch steht auf dem ehemaligen Wall, der Teil des Wächterwegs war. Dieser wurde vermutlich um 1300 aufgebaut. Heute sieht man nur einen kleinen Hügel. Quelle: Janna Silinger

Gehrden sei ein guter Ort zum Leben

Weiterhin ist Piesch in Besitz einer ziemlich umfassenden Sammlung von 5000 historischen Fotos. Er läuft über den Marktplatz, zeigt auf den neuen Bodenbelag. „Früher fuhr hier noch der Bus lang und da lag Kopfsteinpflaster“, sagt er. An Gehrden vor 50 Jahren erinnere er sich noch. Es fasziniere ihn, was sich allein in dieser relativ kurzen Zeit alles verändert habe. „Damals musste man, wenn es geregnet hatte und man hier mit dem Rad lang fuhr, immer aufpassen, sich nicht fürchterlich aufs Mett zu legen“, sagt er lächelnd.

Heute gefalle ihm dieser Ortsmittelpunkt gut. Gerade im Sommer könne man sich dort gut mit einem Kaltgetränk hinsetzen, Freunde treffen. Gehrden sei einfach eine angenehme Stadt zum Leben. „Auch die Umgebung ist schön und man hat alles, was man braucht, ohne den Trubel der Großstadt“, sagt Piesch, der auch für mehrere Ausgaben der Reihe „Gelbe Hefte“ des Heimatbundes verantwortlich ist. Dort werden stadtgeschichtliche Themen aufgeschrieben und publiziert.

Nach seinem Deutsch-, Pädagogik- und Politikstudium absolvierte er das Referendariat in Hamburg, erzählt Piesch. Danach habe es ihn jedoch direkt wieder nach Gehrden verschlagen. Eine Zusatzausbildung habe ihn dann in die Marketingabteilung der VGH gebracht, wo er bis zur Rente tätig war. Und nun bliebe ihm noch mehr Zeit, sich seinem Hobby zu widmen. „Und da kommt immer noch Neues dazu“, ist er überzeugt. Man könne nie alles wissen. Und genau das treibe ihn an.

Von Janna Silinger