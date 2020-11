Gehrden

Ernst-August Hohmann ( SPD) ist bei der Sitzung des Ortsrates Redderse im Bürgersaal der Stadt Gehrden der Kragen geplatzt. Der stellvertretende Ortsbürgermeister bemängelte mit barschen Worten den zähen Informationsfluss zwischen Ortsbürgermeister und Ortsrat. „Es kann doch nicht sein, dass wir immer erst im letzten Moment von Maßnahmen erfahren, die unseren Ort betreffen“, sagte er erbost. So sei es kaum möglich gewesen, das am Wochenende zugeschickte mehr als 20-seitige Papier zum ergänzten Bebauungsplan abzuarbeiten. „Nicht jeder prüft alle paar Minuten seine E-Mails“, sagte Hohmann.

Gegenstand der öffentlich ausgetragenen Streitigkeiten waren unter anderem das Material des zu erneuernden Friedhofstores und die derzeit laufenden Verschönerungsarbeiten im Dorfgemeinschaftshaus. Seit einer Woche ist ein Maler dabei, die Wände zu streichen. „Warum sind wir darüber nicht zeitnah informiert worden?“, fragte Hohmann. Es müsse doch möglich sein, den Ortsrat oder auch Vereine, die das Haus nutzen, in die Planungen einzubeziehen. „Wir möchten einfach, dass du deiner Mitteilungspflicht als Ortsbürgermeister nachkommst“, fügte Hohmann in Richtung Philipp Felsen ( CDU) hinzu.

Anzeige

Ortsbürgermeister entschuldigt sich und zweifelt

Felsen gibt zu: Mit Sicherheit habe er Informationen erst sehr spät weitergegeben, und es seien auch einige Dinge länger liegen geblieben, als es hätte sein sollen. Das sollte natürlich nicht passieren, und dafür könne er sich auch nur entschuldigen. „Der Eklat in der Ortsratssitzung wirft allerdings tiefe Gräben auf. Die verbalen Entgleisungen und die teilweise persönliche, aggressive Wortwahl lassen mich momentan an einer zielführenden Ortsratsarbeit zweifeln“, sagte er.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Zu Beginn der Amtsperiode habe er im Ortsrat eine Arbeitsteilung etablieren wollen. „Wie im Stadtrat oder jedem anderen Parlament auch sollten die Mitglieder verschiedene Themengebiete bearbeiten“, sagte Felsen. Er habe jedoch lernen müssen, dass das im Ortsrat Redderse nicht so sei. Ihm sei gesagt worden: „Du bist Ortsbürgermeister, es ist deine Aufgabe, dich zu kümmern.“ Er sei immer noch der Meinung, dass der Ortsrat auch ein Arbeitsgremium sei. „Aber der eine oder andere Kollege sieht ihn nur als Wissens- und Entscheidungsgremium.“

Felsen möchte die Arbeit im Ortsrat gern aufteilen

Er habe mehrfach gesagt, dass alle Ortsratsmitglieder laut Niedersächsischem Kommunalverfassungsgesetz befugt seien, bei der Stadtverwaltung Auskünfte und Informationen einzuholen oder Ortsratsgeschäfte zu besprechen. „Daraufhin wird mir jedes Mal entgegnet, dass dies ausschließlich meine Aufgabe als Ortsbürgermeister sei“, sagte er.

Er finde es aber nicht in Ordnung, wenn einige Kollegen immer nur Informationen konsumieren und diese einfordern, dann aber nicht zur Umsetzung eines Projektes beitragen. Er würde sich wünschen, dass die Diskussion dafür zum Anlass genommen werde, um doch eine Arbeitsteilung im Ortsrat zu etablieren, sodass daraus eine echte Teamleistung werde. „So könnten wir viel mehr Energie in mehrere Projekte gleichzeitig stecken“, meinte Felsen.

Redderse will schnelles Internet

Ein weiteres Thema waren die Probleme mit dem Internet. Seit 2015 versorgt die Firma Northern Access die Bürger damit. Zufrieden sind die Einwohner jedoch schon lange nicht mehr. Nun gibt es einen Hoffnungsschimmer. „HTP und Avacon Connect wollen in Kooperation mit der Stadt in den nächsten Jahren in Gehrden das Glasfasernetz ausbauen. Im Idealfall könnten im Stadtgebiet etwa 6800 Haushalte und fast 1000 Gewerbeimmobilien eines Tages über stabile und hochwertige Internetzugänge mit Bandbreiten von 250 bis 1000 Megabit pro Sekunde verfügen. „Die Voraussetzung ist, dass 40 Prozent der Haushalte eines Ortes mit HTP einen Vertrag abschließen“, berichtete Felsen.

Und dieses Ziel soll nun auch in Redderse erreicht werden. Deshalb solle im Dorf dafür geworben werden, dass sich die Hauseigentümer eine Glasfaserleitung legen lassen. Felsen will dazu unter Beteiligung von Bürgern eine Arbeitsgruppe bilden. „Wir müssen wirklich alles versuchen, die 40-Prozent-Hürde zu schaffen“, sagte er.

Lesen Sie auch

Von Heidi Rabenhorst