Zahlreiche Eltern von Grundschulkindern sind beunruhigt: Knapp zwei Wochen vor Schulbeginn ist offenbar immer noch nicht geregelt, in welcher Form und wie viele Jungen und Mädchen einen Platz in der Nachmittagsbetreuung bekommen.

„Die Situation für Eltern ist schwierig“, sagt ein Vater. Bisher sei für ihn unklar, wie die Betreuung seiner Schulkinder nach den Ferien aussehen wird. Überraschen tue ihn dies allerdings nicht. „Wir haben seit Jahren eine Unterdeckung“, sagt er. Es gebe mehr Bedarf als Plätze.

Aus seiner Sicht nehmen Stadt und auch Politik das Thema nicht ernst genug. Im Gegenteil. „Immer wieder wird gesagt, dass es noch keinen Rechtsanspruch auf die Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern gibt“, sagt der Vater. Andererseits werbe die Stadt damit, familien- und kinderfreundlich zu sein.

Eltern werden ungeduldig

„Aber das Thema brennt vielen Müttern und Vätern auf den Nägeln“, sagt er. Und: Es sei für manche existenzgefährdend, wenn es keine Betreuung am Nachmittag für Erst- bis Viertklässler gebe. Zumal die Corona-Pandemie den Eltern der Kinder in den vergangenen anderthalb Jahren viel abverlangt habe.

Die Stadt weiß um die Sorgen der Eltern und sucht seit Wochen nach einer Lösung. So führt sie Gespräche mit einem externen Anbieter. „Wir hoffen, dass wir am Montag zur Endabstimmung kommen“, sagt Fachbereichsleiter Ralf Geide. Unter anderem fehlte bei dem jüngsten Treffen eine Vertreterin der Grundschule Am Castrum. Dort sollen Betreuungsplätze angesiedelt werden.

Nachfrage größer als das Angebot

Geide betont, dass sich Eltern, deren Kinder bereits einen Betreuungsplatz haben, keine Sorgen machen müssten. Allerdings: Neue Anfragen könnten aktuell nicht mehr bedient werden. Der Bedarf sei laut Geide deutlich höher als die Zahl der vorhandenen Plätze. Und zwar in einem erheblichen Ausmaß. Dass zwei Wochen vor Beginn des neuen Schuljahres noch kein Konzept vorgelegt werden könne, bedauert Geide. „Das ist sehr, sehr knapp“, sagt er.

Die Stadt hatte vor Jahren den Hort abgeschafft und dafür das sogenannte Hausaufgabenprojekt aufgebaut. Das sollte eigentlich ein Provisorium sein, doch inzwischen werden dort seit acht Jahren Kinder nach Schulschluss betreut.

Stadt fehlt Raum und Personal

Immer wieder haben Eltern in der Vergangenheit gefordert, die Zahl der Plätze zu erhöhen. Doch es fehlt der Stadt an den nötigen Kapazitäten – sprich: an Raum und Personal. Und die Zahl der Grundschülerinnen und Grundschüler steigt weiter. Der erste Jahrgang an der Grundschule Am Castrum wird zum nächsten Schuljahr sogar sechszügig sein.

Eltern werfen Stadt und Politik zudem vor, auf Zeit zu spielen. Der Hintergrund: Bis 2025 werden zwei neue Grundschulen gebaut. Dort wird auf einen Ganztagsbetrieb umgestellt. Vermutlich ab 2026 haben Eltern auch einen entsprechenden Rechtsanspruch.

Mit Unterstützung eines externen Anbieters soll diese Lücke bis 2025 so gut wie möglich geschlossen werden. Der Kooperationspartner würde die Betreuung der 60 Kinder in der Grundschule Am Castrum übernehmen. Weitere Plätze werden an der Grundschule Am Langen Feld (60) und im Mehrgenerationentreff (20) angeboten. Doch schon jetzt steht fest: Ausreichend ist das nicht.

