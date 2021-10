Gehrden

Das hannoversche Ensemble Filum gastiert am Dienstag, 12. Oktober, im Rahmen der Konzertreihe „12x12 – musikalische Interventionen in der Region Hannover“ in der Margarethenkirche in Gehrden. Die Musikerinnen und Musiker des Ensembles für Alte Musik präsentieren in ihrem Programm „Kleine geistliche Konzerte“ frühbarocke Werke, die sich mit Texten aus dem Hohelied Salomos auseinandersetzen.

Im Mittelpunkt steht mit Heinrich Schütz einer der bedeutendsten Komponisten des deutschen Frühbarock, dessen Todestag sich 2022 zum 350. Mal jährt. 1629 veröffentlichte Schütz seine „Sinfoniae Sacrae I“, die unter dem Einfluss seines Italienaufenthaltes in Venedig entstanden waren. Neben Vokalwerken aus dieser Sammlung sind in der Besetzung mit Tenor, Bass, zwei Flöten, Gambe, Orgel und Laute auch Kompositionen unter anderem von Buxtehude, Monteverdi, Uccellini und Rossi zu hören.

Eintrittspreis wird selbst bestimmt

Konzertbeginn ist um 19 Uhr, das Programm dauert etwa eine Stunde. Nach dem Solidaritätsprinzip „Zahle was Du kannst“ dürfen die Konzertbesucherinnen und -besucher ihren Eintrittspreis nach dem Konzert selbst wählen. Als Richtwert wird ein Betrag von 15 Euro empfohlen. Aktuell gilt die 3-G-Regelung, alle Besucherinnen und Besucher werden gebeten, einen gültigen Impf- oder Genesungsnachweis vorzuweisen, alternativ einen tagesaktuellen negativen Corona-Test. Für das Konzert ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Entweder per Mail an kirchenmusik.gehrden@evlka.de oder über den Konzertlink auf der Website des Ensembles www.ensemblefilum.com

Die Konzertreihe „12x12“ wird gefördert durch das Corona-Sonderprogramm „Niedersachsen dreht auf“, die Region Hannover und das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Ziel der Reihe ist es, in der gesamten Region Hannover durch musikalische Begegnungen „vor der Haustür“ die freie Musik- und Kulturszene wieder hör- und sichtbar werden zu lassen. „Unsere musikalischen Interventionen setzen an jedem 12. eines Monats ein Zeichen dafür, dass Musik und Kultur lebendiger und unverzichtbarer Teil unseres gesellschaftlichen Lebens sind“, erklären die Verantwortlichen.

Von Dirk Wirausky