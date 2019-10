Everloh

Ein Erntedankfest ohne eine mühevoll aus den Gaben gebundene Erntekrone? Für den Tennis-Club-Everloh (TCE), einer von drei jährlich wechselnden Ausrichtern des Festes in Everloh, ist das nicht vorstellbar. Darauf hat bei der Feier am Sonntag auf dem Hof der Familie Reverey der TCE-Vorsitzende Jürgen Ermerling ausdrücklich hingewiesen. „Diese Tradition nimmt spürbar ab, aber unsere Clubmitglieder halten immer noch an der Übergabe einer gebundenen Erntekrone fest“, sagte er am frühen Nachmittag. Am Morgen hatte der Tennis-Club nach einem Gottesdienst mit mehr als 100 Besuchern den Ernteschmuck in der Scheune aufgehängt – verziert mit rotweißen Bändern, den Vereinsfarben des TCE.

Gegen 14 Uhr herrschte auf dem Hof bereits ausgelassene Stimmung: Eine kleine Besuchergruppe klatschte zum Platzkonzert des Musikkorps der Schützengesellschaft Ottomar-von-Reden Gehrden rhythmisch im Takt. „Wir sind der Fanclub, weil unsere Männer zu den Musikern gehören“, sagte Monika Fritz aus Gehrden. Wenige Meter weiter bildete sich beim Ponyreiten immer wieder eine kleine Schlange. Auch die dreijährige Hanna ließ sich auf einem von zwei Ponys über den Hof führen. „Wir sind erst kürzlich aus beruflichen Gründen mit der Familie von Stuttgart nach Gehrden gezogen“, sagte Mutter Judith Müller. Sie stamme aus einem landwirtschaftlich und kirchlich geprägten Dorf. Deshalb seien sie zum Erntedankfest nach Everloh gekommen. „Meine Tochter wollte auch unbedingt auf einem Pony reiten. Das passte zusammen“, sagte Müller.

Ermerling erinnerte an die Ursprünge der Feier in Everloh. Früher sei das Fest von insgesamt fünf Vereinen im Wechsel bei jeweils fünf verschiedenen Bauern ausgerichtet worden. „Inzwischen wechseln sich nur noch der Tennis-Club, die Feuerwehr und die Sportgemeinschaft ab. Der TCE feiert immer auf dem Hof Reverey“, sagte Ermerling. Der Ortsbürgermeister aus Lenthe hatte den TCE vor 35 Jahren mitbegründet.

Erbsensuppe gehört zu den Verkaufsschlagern

An dem abwechslungsreichen, aber immer auch sehr familiären Programm des Erntedankfestes hatte die Familie Reverey großen Anteil. Tanja Reverey hatte einige Kunsthandwerker engagiert, die an kleinen Ständen ihre Waren anboten. Zum Angebot für Kinder gehörten eine Hüpfburg, ein Wurfspiel sowie Mal- und Bastelaktionen. In der Scheune klönten zahlreiche Besucher direkt unter der Erntekrone bei Kaffee und Kuchen, die Everloher Dorfbewohner selbst gebacken hatten. Zur Auswahl standen auch Gegrilltes, kühle Getränke und eine herzhafte Erbsensuppe. Der Vorrat in einem riesigen Topf neigte sich am Nachmittag langsam dem Ende zu. „Sie können aber gerne noch eine Portion bekommen“, sagte eine Helferin lächelnd und füllte einer Besucherin mit einer Kelle einen Teller auf.

