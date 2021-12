Gehrden

Für viele gehört ein Krippenspiel in der Kirche einfach zu Weihnachten dazu. Nachdem es im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, darf es in diesem Jahr wieder ein Krippenspiel geben. Mit Kantor Christian Windhorst haben sich die Mädchen und Jungen zwischen fünf und elf Jahren jetzt zu der ersten Probe in der Margarethenkirche getroffen. „Momentan besteht das Ensemble aus 15 Kindern. Es können aber gerne noch mehr werden“, sagt Windhorst. Gesucht wird auf jeden Fall noch ein Josef. Gespielt werden darf gemäß Hygienekonzept mit 20 Darstellern.

Heiligabend-Gottesdienst um 11 Uhr

Der Auftakt gestaltete sich noch ein wenig holprig. Windhorst sprach den Kindern Mut zu. „Das war für das erste Mal doch schon richtig gut“, lobte er. Die meisten machen zum ersten Mal bei einem Krippenspiel mit. Ludolf hingegen ist ein „alter Hase“. Der 13-Jährige aus Gehrden ist schon zum vierten Mal als Vorleser der Weihnachtsgeschichte dabei. „Das macht mir einfach Spaß“, erzählte er. Viel üben müsse er nicht. „Ich kenne die Geschichte ja schon“, fügte der Achtklässler hinzu. Und aufgeregt sei er sowieso nie.

Der Gottesdienst mit Krippenspiel beginnt an Heiligabend um 11 Uhr in der Margarethenkirche. Auf Grund der Corona-Situation ist das Konzept angepasst worden. „So laufen die Hirten unter anderem nicht mehr durch die Kirche“, sagt Kantor Windhorst. Der Kinderchor begleitet musikalisch. „Die Gemeinde wird wegen der Pandemie nur wenige Stücke mitsingen können“, so Windhorst. Wegen der Anmeldungen und der begrenzten Platzanzahl in der Kirche wird der Krippenspiel-Gottesdienst bei Youtube live gestreamt. Im Internet kann man sich ihn hinterher auch noch ansehen. Den Link findet man rechtzeitig auf gehrden-kirche.de.

Wer möchte noch mitspielen?

Die nächste Probe für das Krippenspiel findet am Sonnabend, 18. Dezember, von 10.30 bis 11.30 Uhr in der Margarethenkirche statt. Wer noch mitmachen möchte, meldet sich per E-Mail an kirchenmusik.gehrden@evlka.de oder telefonisch unter (0 51 08) 9 21 98 62. Auch für den Krippenspiel-Gottesdienst an Heiligabend um 11 Uhr muss man sich anmelden und kann das unter der angegebenen Telefonnummer oder E-Mail-Adresse tun. Bitte die Personenzahl angeben.

Von Heidi Rabenhorst