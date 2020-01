Gehrden

In der Stadt am Burgberg ist es schon lange ein Brauch des Bürgermeisters: Am Anfang des Jahres überbringt er dem ersten Nachwuchs aus dem Stadtgebiet und dessen Eltern die besten Glückwünsche der Stadt, um das Baby willkommen zu heißen. Tanja Brunn heißt die stolze Mutter, die von Bürgermeister Cord Mittendorf im Rathaus empfangen wurde. Ihr am 11. Januar geborener Sohn Levin Adrian ist das erste Gehrdener Baby im Jahr 2020.

Der kleine Levin Adrian ließ sich von dem ganzen Rummel um seine Person nicht stören. Den Empfang beim Gehrdener Stadtoberhaupt verschlief er in den Armen seiner Mutter.

Geschwister Niklas und Mathilda sind besonders stolz

Gerade mal 19 Tage ist es her, dass der erste Neubürger Gehrdens in diesem Jahr im Klinikum Robert Koch das Licht der Welt erblickt hat. „Die Geburt ging schnell und unkompliziert über die Bühne“, sagt die 39-jährige Mutter von drei Kindern. Um 17.35 Uhr sei sie ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nur 50 Minuten später habe sie um 18.25 Uhr ihren gesunden Sohn im Arm gehalten. „Er war 53 Zentimeter groß und wog 4010 Gramm“, sagte Brunn.

Besonders stolz sind seine älteren Geschwister Niklas (12) und die siebenjährige Mathilda. Beide lieben ihren kleinen Bruder über alles und verwöhnen ihn, wann immer es geht, mit vielen Streicheleinheiten. Mutter Tanja nutzt eine einjährige Elternzeit, um sich dem Baby widmen zu können. Die examinierte Krankenschwester ist froh, dass der Sprössling so pflegeleicht ist. „Er schläft viel und ist ein ganz ruhiges Baby, allerdings hat er ständig Hunger und ich muss ihn alle eineinhalb Stunden stillen“, verrät die Gehrdenerin.

Bürgermeister schenkt dem Neubürger einen Schwimmkurs

Damit sich Levin Adrian von Anfang an in seiner Heimatstadt wohlfühlt, schenkte Cord Mittendorf ihm einen Gutschein für einen Säuglingsschwimmkurs im Delfi-Bad. „Ich rechne fest damit, dass die Reparaturarbeiten im Herbst beendet sind und wir unser Hallenbad wieder öffnen können“, sagte der Bürgermeister zuversichtlich.

Dank der guten interkommunalen Zusammenarbeit, könne Brunn jedoch mit ihm auch im benachbarten Barsinghausen einen derartigen Kurs im Deisterbad besuchen. „Er ist noch so klein, die paar Monate können wir gerne noch abwarten“, sagt die strahlende Mutter.

Von Heidi Rabenhorst