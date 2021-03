Umstrittene Novellierung - So kommt das neue Kita-Gesetz in Gehrden an

Vor allem mit dem Betreuungsschlüssel im neuen Entwurf des Kita-Gesetzes sind die Gehrdener Einrichtungen nicht einverstanden. Erzieher sehen Probleme für die pädagogische Arbeit mit den Kindern.