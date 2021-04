Gisela Wicke freut sich. „So wie es aussieht, werden auch wir in Everloh die 40-Prozent-Marke knacken, um in unserem Ort ein schnelleres Internet zu bekommen“, sagt die Ortsbürgermeisterin beim letzten Beratungstermin im Dorfgemeinschaftshaus. Auch Göray Aktas, Vertriebspartner der Telekommunikationsunternehmens HTP, ist zuversichtlich. „In den vergangenen Tagen ist Schwung in die Sache gekommen“, erzählt er. Nur noch einige wenige Aufträge fehlen.

Die Aktionsphase, in welcher der Glasfaserhausanschluss kostenlos angeboten wird, endet in den drei nördlichen Gehrdener Ortschaften am 21. Mai. „Da die nachträgliche Bearbeitung den finanziellen und zeitlichen Rahmen des Projektes sprengen würde, nehmen wir nach Ablauf dieser Frist keine weiteren Aufträge mehr an“, fügt Aktas hinzu. Northen und Lenthe haben die Quote bereits erreicht. Dort bereitet HTP jetzt die Tiefbauarbeiten vor. Die zentrale Verteilerstelle ist bereits an der Ecke Große Straße/Hannoversche Straße am Ortsausgang in Richtung Northen errichtet worden. In den nächsten zwei Wochen werden die Oberflächen für die Glasfasertrassen mithilfe einer Drohne aufgenommen.

Homeschooling und Wertsteigerung motivieren zu Unterschrift

Außer sechs Beratungsterminen im Dorfgemeinschaftshaus haben Mitglieder der Freien Wählergemeinschaft gemeinsam mit HTP-Mitarbeitern die Bürger besucht und für den Glasfaserbau geworben. Holger Bruns hat am Sonntag den Vertrag unterschrieben. „Gerade in Zeiten von Homeschooling ist es wichtig, ein schnelles Internet zu haben“, sagt der Familienvater.

Und auch Gabi und Guido Sonntag sind dabei. „Einerseits wollen wir uns der technischen Zukunft nicht verschließen, und andererseits machen wir aus Solidarität zu den Everlohern mit“, sagt das Ehepaar übereinstimmend. Frank Altmann sieht nur Vorteile. „Schüler benötigen in Zeiten des Distanzlernens ein gut funktionierendes Internet mit einer stabilen Leitung“, sagt er. Man müsse auch an die Zukunft denken, meinte ein anderer Everloher. So erziele man bei einem Verkauf seines Hause sicherlich eine höhere Summe, wenn man an das Glasfasernetz angeschlossen sei.

Heidi Rabenhorst