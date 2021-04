Everloh

Heiko Reverey aus Everloh ist erleichtert. „Ich kann mein Feld jetzt wieder komplett nutzen“, sagt er. Der Landwirt hat der Region Hannover buchstäblich die Grenzen aufgezeigt. Im vergangenen Jahr waren in Everloh beim Bau einer neuen Verkehrsinsel am Ortsausgang in Richtung Northen irrtümlich auch Teile seines privaten Ackers als Erweiterungsfläche für einen verschwenkten Radweg genutzt worden – obwohl Reverey die zuständige Projektleiterin schon im Vorfeld auf die Gefahr einer unerlaubten Überbauung hingewiesen hatte.

Nun hat die Region den Planungsfehler als Bauherrin aber eingeräumt und Teile der Asphaltierung sowie Befestigungsbereiche zurückgebaut. „Es wurden Asphaltstreifen von meinem Grundstück weggeschnitten und auch Asphaltbrocken aus dem Erdreich entfernt“, berichtet Reverey.

Reverey ist froh, dass dieses Problem jetzt für ihn endlich vom Tisch ist. Für ihn waren die Auseinandersetzungen mit der Behörde nach eigenen Angaben sehr aufwendig. „Ich bin ein einzelner Landwirt und muss mich um die Ernährung meiner Familie kümmern, deshalb ist es sehr stressig, sich um derartige Angelegenheiten kümmern zu müssen“, sagt der Landwirt.

Landwirt hatte Region gewarnt

Zwar ging es in dem Streit nur um einen etwa 100 Meter langen und einen Meter breiten Seitenstreifen seines Feldes. Umpflügen und nutzen konnte der Landwirt die mit Mineralgemisch und Asphalt bedeckten Flächen des landwirtschaftlichen Ackers aber nicht mehr.

Dabei hatte er vor dem Bau der verkehrsberuhigenden Fahrbahnverschwenkung schon auf die dicht angrenzenden Feldbereiche hingewiesen – und auch vor einem kostenpflichtigen Rückbau gewarnt. Vergeblich: Die von Reverey selbst noch einmal mit einer roten Linie deutlich markierte Grundstücksgrenze wurde von der Baufirma nicht beachtet. Der Landwirt beauftragte einen Rechtsanwalt mit der Vertretung seiner Interessen. Trotz des verhältnismäßig überschaubaren Schadens gehe es ihm auch ums Prinzip, hatte Reverey damals empört gesagt. Man könne doch schließlich nicht einfach unerlaubt Teile eines fremden Grundstücks überbauen.

Nun soll Landwirt Vermessungskosten bezahlen

Aus Revereys Worten ist auch jetzt immer noch Verärgerung herauszuhören. Die Region Hannover tat sich nämlich offenbar schwer damit, ihren Fehler einzuräumen. Die Behörde beauftragte zunächst ein Vermessungsunternehmen damit, die Grundstücksgrenze erneut zu prüfen. Das Ergebnis habe seine Behauptungen auch bestätigt, sagt Reverey. Trotzdem habe die Region anschließend zunächst einen weiteren Ortstermin abgesagt und letztlich auch erst auf sein Verlangen hin den restlichen Kies und die Asphaltbrocken aus seinem Feld graben lassen. Nun könne er aber sein Feld endlich wieder auf der gesamten Fläche nutzen.

Trotzdem hat der Streit weiterhin ein Nachspiel. „Ich soll die Kosten für die amtliche Vermessung der Grenzen zahlen: rund 1400 Euro“, berichtet Reverey. Er habe die Rechnung aber noch nicht beglichen und auch bereits eine Mahnung erhalten. Erst mal werde jetzt sein Rechtsanwalt klären, wer bei dieser Zahlungsangelegenheit im Recht sei, sagt der Landwirt.

Region lässt Grenzsteine neu setzen

Eine Sprecher der Region bestätigt, dass beim Bau des Fahrbahnteilers in Everloh ein Teil eines privaten Grundstücks mit Schotter überbaut worden sei. Der asphaltierte Oberbau befinde sich aber komplett auf dem Grundstück der Region Hannover. Das Baumaterial sei inzwischen auf Veranlassung der Region unter Beteiligung des betroffenen Eigentümers entfernt worden.

„Zur Feststellung des exakten Grenzverlaufs mussten Grenzsteine neu gesetzt werden, da diese gar nicht mehr oder nicht mehr an der richtigen Stelle vorhanden waren“, sagt der Sprecher. Unabhängig von dem überbauten Privatgrundstück seien auch an einem anderen Flurstück des Eigentümers Grenzsteine neu gesetzt und die Grenzen neu eingemessen worden. Der Eigentümer sei darüber Kenntnis gesetzt worden. Die Kosten der Abmarkung seien von den Beteiligten zu gleichen Teilen zu tragen, sagt der Regionssprecher.

Wörtlich heißt es im Paragrafen 919 des Bürgerlichen Gesetzbuches: „Der Eigentümer eines Grundstücks kann von dem Eigentümer eines Nachbargrundstücks verlangen, dass dieser zur Errichtung fester Grenzzeichen und, wenn ein Grenzzeichen verrückt oder unkenntlich geworden ist, zur Wiederherstellung mitwirkt.“

