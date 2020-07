Everloh

Nach den Sanierungsarbeiten am Radweg in Lenthe haben am Montag auch die Bauarbeiten in Everloh begonnen: Zunächst wird am südlichen Ortsausgang in Richtung Gehrden eine Querungshilfe für Radfahrer gebaut. „Insgesamt soll das fünf Wochen dauern“, berichtet Ortsbürgermeisterin Gisela Wicke. In diesem Zeitraum bleibe die Straße Calenberger Blick in dem Bereich komplett gesperrt. Eine Umleitung sei eingerichtet, sagt Wicke. Diese führe über die Kreisstraße 231, die K 232 und die Bundesstraße 65.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist von der Sperrung auch der Busverkehr betroffen. Während der Bauarbeiten entfällt die Haltestelle Everloh/Friedhof. Fahrgäste werden gebeten, stattdessen an der Haltestelle Everloh/Nenndorfer Straße ein- und auszusteigen.

Im Anschluss an die Arbeiten wird laut Planung direkt im Norden Everlohs weitergemacht. Dort soll ebenfalls eine Querungshilfe für Radfahrer gebaut werden. Die Dauer der Bauarbeiten werde auch dort auf fünf Wochen geschätzt, berichtet Wicke.

Zunächst kein roter Schutzstreifen für Radfahrer

Ursprünglich war geplant, auch einen roten Schutzstreifen für den Radverkehr durch Everloh zu ziehen. „Auf der einen Fahrbahnseite zumindest“, erklärt Wicke. Auf der anderen Seite sollen nur Piktogramme, also Markierungen auf dem Boden, den Radweg abgrenzen.

Im Bereich der Harenberger Straße befindet sich jedoch derzeit eine durchgezogene Mittellinie. Diese müsste abgefräst werden, damit Autofahrer auf die andere Fahrspur ausweichen können, wenn sie einen Radfahrer überholen. Das Abfräsen würde die Straße stark beschädigen, daher wurde der Schutzstreifen erst einmal verschoben. „Wann er kommt, kann ich noch nicht sagen“, erklärt Wicke. Dass er kommt, stehe außer Frage.

Eine Sorge mehrerer Bürger in Everloh ist laut Wicke, dass die Straße dann zu eng werde. „Da ist jetzt schon wenig Platz“, räumt die Ortsbürgermeisterin ein. Sie fügt jedoch hinzu: „Wenn niemand auf dem Fahrradstreifen fährt, dürfen die Autos darüber fahren – das wissen die meisten Leute nicht.“ Wicke ist von dem Plan der Region Hannover überzeugt.

Maßnahmen sollen Straßenverkehr entschleunigen

Nicht nur der Schutzstreifen, sondern auch die Querungshilfen würden den Straßenverkehr in Everloh künftig verlangsamen, ist Wicke sicher. Was manche Bürger kritisieren, begrüßt die Ortsbürgermeisterin. Denn: „Man muss bedenken, dass viele mit 50 oder 60 Kilometern pro Stunde in Everloh einfahren, obwohl nur Tempo 30 erlaubt ist.“ Die Gefahr von Verkehrsunfällen werde durch die geplanten Baumaßnahmen eher gemindert. Sie sei fast ausschließlich mit dem Rad unterwegs, sagt Wicke. „Und ich werde mich sicherer fühlen.“

Die Bauarbeiten in den drei Gehrdener Ortschaften Lenthe, Everloh und Northen werden im Rahmen eines Bundesprogramms zur Verkehrssicherheit gefördert. Insgesamt belaufen sich die Baukosten auf 660.000 Euro. Laut Region sollen im Februar 2021 die Arbeiten im Raum Gehrden beendet sein.

