Everloh

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Silvesternacht gegen 0.35 Uhr in der Harenberger Straße in Everloh ereignet hat. Die Beamten wollen vor allem wissen, wer am Steuer des Unfallwagens gesessen hat. Laut Polizeikommissariat Ronnenberg wurden die Beamten telefonisch über den Unfall informiert. Vor Ort trafen sie in Everloh einen 27-jährigen Mann aus Isernhagen und einen 40-jährigen Mann aus Hannover-Davenstedt neben einem Mercedes an, der mit einem Achsbruch fahruntüchtig am Straßenrand stand. Anhand der Unfallspuren gehen die Ermittler davon aus, dass das Auto gegen den Bordstein der Harenberger Straße gelenkt worden war, der durch den Aufprall ebenfalls Schaden genommen hatte.

Blutproben entnommen

Die Polizisten stellten bei beiden Männern deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Bei dem 27-Jährigen wurden 2,04 Promille festgestellt. Der 40-Jährige lehnte einen Atemtest ab. Keiner der beiden wollte sagen, wer den Mercedes gefahren hatte. Laut Polizei besitzen beide keine Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholkonsums und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen beide Verdächtigen ein. Ihnen wurden Blutproben entnommen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kommissariat in Ronnenberg unter (05109) 5170 oder bei der Polizeistation in Gehrden unter (05108) 922810 zu melden.

Von Andreas Kannegießer