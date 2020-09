Everloh

Der Ortsrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, dass im Bereich der Bushaltestelle Friedhof ein temporäres Parkverbot eingerichtet wird. Derzeit sind dort sehr viele Schulkinder unterwegs. Sie müssen die Haltestelle nutzen, weil aufgrund der Baustellen aktuell kein Bus über die Harenberger Straße fahren kann. Geparkte Autos im Bereich des Friedhofs führen aber zu unübersichtlichen Situationen.

Temporär soll das Parkverbot deswegen sein, weil die Haltestelle Kapellenplatz mittelfristig wieder bedient wird. Der Haltepunkt in Fahrtrichtung Northen stand ohnehin auf der Tagesordnung des Ortsrats, weil dort der Bau eines überdachten Wartehäuschens angedacht war. Doch zur Überraschung von Ortsbürgermeisterin Gisela Wicke (Grüne), aus deren Sicht im Vorfeld bereits alles geklärt war und die schon zur Abstimmung aufrufen wollte, entwickelte sich das Thema ganz anders.

Kapellenplatz würde Charakter verlieren

„Wir sehen die Notwendigkeit dafür nicht“, sagte Ortsratmitglied Hartmut Hische (Freie Wählergemeinschaft). „Also sollen die Leute im Regen stehen?“, fragte Wicke. „Genau“, antwortete der frühere Ortsbürgermeister. Die Mehrheit lehnte die Errichtung eines Wartehäuschens ab. Die Begründung: Wer am Kapellenplatz in den Bus steige, habe zuvor keine lange Wartezeit wie auf einer Umsteigeanlage in Hannover. Außerdem passe ein Wartehäuschen nicht auf den Platz rund um die Kapelle und verändere dessen Charakter.

Definitiv keine Veränderung soll es auf der Gegenseite geben. Die Haltestelle in Fahrtrichtung B 65 besteht aus Waschbeton. „Dies sollte immer so bleiben. Das ist stabil, geht nicht kaputt und fällt nicht um“, sagte Anwohnerin Doris Jeschonnek und richtete an den Ortsrat den Appell: „Bitte lassen Sie diese Haltestelle so, wie sie jetzt ist.“

Telefonzelle bleibt bestehen

Veränderungen sind auch für die Telefonzelle an der Alten Rehre nicht erwünscht. Im Gremium stand zur Diskussion, ob diese entfernt werden soll, weil in Zeiten, in denen Mobiltelefone zur persönlichen Standardausrüstung gehören, öffentliche Telefonapparate extrem selten gebraucht werden. Ortsratsmitglied Hanns-Christian Seeßelberg-Buresch (Freie Wählergemeinschaft) sprach sich dafür aus, die Anlage zu erhalten. „Das ist ein guter Service für die Bürger, auch wenn sich die Telekom bestimmt am liebsten von den Anlagen trennen möchte“, sagte er. Bei nur einer Enthaltung stimmte der Ortsrat dafür.

