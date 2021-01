Everloh

Der Unmut in der Region und im Umland über die als ungerecht empfundene Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) wächst. Heftigen Widerstand gibt es auch im Gehrdener Ortsteil Everloh. „Straße saniert, Bürger ruiniert“ – das soll bald auf Plakaten zu lesen sein, die auf Initiative von Johanna Wenzel an möglichst vielen Stellen in Everloh hängen sollen. Mit Wenzel setzen sich auch nicht betroffene Bürger für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in der Stadt ein.

Die Abwassergesellschaft Gehrden erneuert derzeit die maroden Kanalleitungen in Everloh. An der Straße Am Dorfbrunnen ist im Zuge dieser Tiefbauarbeiten geplant, gleichzeitig die Fahrbahn und den Straßennebenraum zu sanieren und neu zu gestalten. Nach den geltenden Regelungen der Strabs müssten sich die Anlieger anteilig an den Kosten für die Straßensanierung beteiligen. Das stößt auf großen Unmut.

Familien müssen Beiträge abstottern

Wenzel ist sauer. „Wir sind davon direkt betroffen.“ Im Februar 2019 hatte sie mit ihrem Mann Patrick mit dem Bau des Hauses an der Straße Am Dorfbrunnen begonnen. Vor allem junge Familien hätten sich ihr Eigenheim vom Munde abgespart, stottern jeden Monat brav ihre Raten ab. „Nun sollen wir wieder zahlen“, sagt die Mutter von zwei Kindern im Alter von vier und sechs Jahren. Die Familie rechnet mit Kosten in Höhe von rund 10.000 Euro.

Sie könne sich der Meinung von zahlreichen Bürgerinitiativen, aber auch von Politikern und Fachexperten nur anschließen. „Die Strabs ist ungerecht und existenzgefährdend. Kommunen sind für den Erhalt der Straßen zuständig“, sagt sie. Hannover, Barsinghausen und Wennigsen hätten die Straßenausbaubeiträge abgeschafft. Sie wünsche sich, dass auch Gehrden dies tue.

Dass überhaupt über die Strabs diskutiert wird, ist Bürgern der Hindenburgallee zu verdanken. Deren Straße ist im Jahr 2019 saniert worden. Einen Teil der Kosten mussten die Anlieger übernehmen. Daraufhin sammelten sie mehr als 600 Unterschriften und übergaben die Liste dem Bürgermeister. Im Oktober hatte es darüber hinaus eine spontane Protestaktion vor der Ratssitzung in der Festhalle Am Castrum gegeben. Rund 100 Gehrdener hatten daran teilgenommen und die Abschaffung der Strabs gefordert.

Mit Plakaten demonstrierten Anfang Oktober zahlreiche Gehrdener gegen die umstrittene Kostenbeteiligung bei Straßensanierungen. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)

Die Anlieger forderten, dass die Strabs mit sofortiger Wirkung außer Kraft gesetzt werden soll. Aus ihrer Sicht gehören Instandsetzung und Erhaltung der Straßen zur kommunalen Daseinsvorsorge, die von allen Bürgern zu finanzieren sei. Die Strabs bezeichnen sie als ungerecht, unsozial und bürgerfeindlich. Unterschrieben hatten damals auch zahlreiche Everloher.

Arbeitskreis soll über die Strabs beraten

Wenzel ärgert sich vor allem darüber, dass die in der Ratssitzung am 11. Dezember 2019 ins Leben gerufene Arbeitsgruppe mit Mitgliedern der Ratsfraktionen und Verwaltung zum Thema Strabs nur zweimal getagt habe. „Es wurde beschlossen, dass Anwohnerinitiativen in einem Hearing zu beteiligen seien und die Arbeitsergebnisse dem Rat der Stadt bis zum Sommer 2020 vorliegen sollen“, berichtet sie. Nur: Bislang habe es keine Anhörung der Anwohner gegeben. „Jedenfalls habe ich davon nichts mitbekommen, obwohl ich versuche, mich regelmäßig auf der Internetseite der Stadt Gehrden und dem Bürgerinfoportal auf dem aktuellen Stand zu halten.“ Es liege somit noch immer kein Ergebnis vor. Wenigstens eine offizielle Information über mögliche Zwischenergebnisse wäre ja schon etwas gewesen. Leider sei nichts passiert.

„Ich würde mir wünschen, dass die Verwaltung transparenter mit diesem Thema umgehen würde“, sagt sie. Damit die Everloher ihren Unmut zur Strabs auch öffentlich sichtbar äußern können, habe sie eine Sammelbestellung von Anti-Strabs-Plakaten im Internet gemacht, damit möglichst viele mit dem Schild auf die Situation aufmerksam machen können.

Vorbild seien hier die betroffenen Anlieger aus Gehrden. Zehn Everloher haben sich bereits an der Aktion beteiligt. „Das Schöne ist, dass die Dorfgemeinschaft zusammenhält und somit auch zunächst nicht direkt betroffene Everloher mit uns ihre Solidarität zeigen und ein Plakat aufhängen möchten“, sagt Wenzel erfreut.

Kostenbeteiligung bis zu 75 Prozent

Die Strabs wird in Gehrden seit Jahrzehnten angewandt. Demnach müssen Anlieger für die Erneuerung der Fahrbahn vor ihrer Haustür zahlen. Aktuell bedeutet das, dass sie bei einer sogenannten Durchgangsstraße mit 50 Prozent an den Kosten beteiligt werden, bei einer Anliegerstraße gar mit 75 Prozent.

Eine Abschaffung wiederum hält der Erste Stadtrat, André Erpenbach, für problematisch und rechtlich unmöglich. Er glaubt nicht, dass die Region als Kommunalaufsicht angesichts der defizitären Haushaltslage der Stadt zustimmen würde. Das habe kürzlich erst Laatzen erleben müssen. Die Entscheidung, ob die Strabs auch in Zukunft angewandt werden soll oder nicht, muss allerdings die Politik treffen.

