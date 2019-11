Anwohner in Everloh wehren sich gegen eine Beteiligung an den Kosten für den Straßenbau. Gehrdens Erster Stadtrat André Erpenbach aber wart: Ohne das Geld aus dem Beitragstopf könnten Schul- und Kitabauten möglicherweise künftig nicht mehr realisiert werden.

Die Straße Am Dorfbrunnen in Everloh soll saniert werden. Die Anwohner wollen aber nicht an den Kosten beteiligt werden. Quelle: Heidi Rabenhorst