Gehrden

Dieses Lächeln wird fehlen. Wenn man mit Jürgen Scholz sprach, war es oft da. Und er strahlte dabei stets eine Ruhe aus, wenn er sich die Zeit für ein kurzes Gespräch nahm, für einen Plausch über dies und das. Nun ist der ehemalige Ortsbrandmeister im Alter von nur 59 Jahren gestorben.

15 Jahre lang stand Scholz an der Spitze der Gehrdener Feuerwehr. Bis 2010. Dann gab er sein Amt ab. „Das fällt mir schwer“, sagte er damals. Obwohl er diesen Posten eigentlich nie haben wollte, wie er erzählte. 1972 trat der Schulassistent der Feuerwehr bei. 1984 wurde er Gruppenführer. 1992 stieg er zum stellvertretenden Ortsbrandmeister auf, drei Jahre später wurde er als Nachfolger von Günter Alder Chef der mehr als 600 Mitglieder umfassenden Feuerwehr. „Es wollte damals niemand anderes machen“, sagte Scholz. In seine Amtszeit fiel unter anderem der Neubau des Feuerwehrhauses an der Nordstraße.

Scholz hat die Feuerwehr geprägt

Mit seiner Art und seiner Arbeit hat er die Gehrdener Feuerwehr geprägt. Er sorgte dafür, dass die Entwicklung stetig voranschritt. Und er pflegte einen guten Kontakt zur Verwaltung und den Kommunalpolitikern. Auch die Kameradschaft war ihm sehr wichtig. Scholz sorgte stets dafür, dass neben der Arbeit das gesellige Zusammensein nicht zu kurz kam.

Er engagierte sich auch im Musikzug der Feuerwehr. Von 1984 bis 1992 war er Abteilungssprecher der Musiker und Musikerinnen. Der Musikzug war seine Leidenschaft. Für seinen langjährigen Dienst wurde der Hauptbrandmeister zudem 1998 mit dem Ehrenzeichen für 25-jährige Dienste und 2013 für 40-jährige Dienste im Feuerlöschwesen ausgezeichnet. 2012 wurde er zum Ehrenbrandmeister der Feuerwehr Gehrden ernannt.

Seine Amtszeit als Ortsbrandmeister beendete er im Frühjahr 2010 vorzeitig. Die Gesundheit gehe vor, sagte er. „Meine Ärzte haben mir geraten aufzuhören“, so Scholz, der sich 2006 einer schweren Operation unterziehen musste. Der Feuerwehr blieb er erhalten – im Hintergrund.

Von Dirk Wirausky