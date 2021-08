Gehrden

Entsetzen bei vielen Eltern, Aufregung im Gehrdener Rathaus: Die Stadt kann nicht wie geplant und angekündigt mit Schuljahresbeginn zwei Hortgruppen an der Grundschule Am Castrum einrichten. Es gibt keine Betriebserlaubnis. Neuer Termin ist nun der 1. Oktober.

„Wir sind völlig unvorbereitet getroffen worden“, sagt Fachbereichsleiter Ralf Geide. Am Montag Abend habe die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die für die Stadt die Betreuung der Grundschulkinder in den Hortgruppen übernehmen wird, mitgeteilt, dass sie nicht am 2. September starten könne. Der Grund: Der AWO fehle das notwendige pädagogische Fachpersonal. Das stehe erst ab Oktober zur Verfügung.

„Wir sind davon überrascht worden“, sagt Geide. Im Rathaus würden die Telefone nicht mehr still stehen, auch Mails besorgter und verärgerter Eltern müssten beantwortet werden. „Das ist für alle eine unschöne Situation“, sagt Geide. Die Verantwortlichen im Rathaus seien dabei, die betroffenen Eltern zu informieren.

Stadt kann keine Alternative anbieten

Eine kurzfristige Lösung oder eine Alternative könne den betroffenen Eltern nicht angeboten werden. „Das ist für alle schwierig“, sagt Geide. Er könne den Unmut der Eltern auch sehr gut verstehen, doch die AWO wolle in Gehrden mit der Hortbetreuung erst beginnen, wenn es qualifiziertes Fachpersonal einsetzen könne. Warum die AWO nicht bereits bei Vertragsunterzeichnung vergangene Woche auf den personellen Notstand hingewiesen hat, kann sich Geide auch nicht erklären. „Uns ist im Vorfeld nichts davon angedeutet worden“, sagt er.

Entsetzt reagieren die Eltern. Bei einem Tag Reaktionszeit sei es nicht möglich, für seine Kinder eine Betreuung zu organisieren. „Ich muss unbezahlten Urlaub nehmen“, sagt ein Vater. Er gehe davon aus, dass er in den nächsten vier bis sechs Wochen die Betreuungslücke überbrücken müsse. Denn: Der normaler Urlaub sei durch Corona und die damit verbundenen Lockdowns längst aufgebraucht. Die kurzfristige Absage bedeute für viele Eltern auch einen Verdienstausfall, mutmaßt der Familienvater. Und selbst wenn die beiden Hortgruppen für insgesamt 40 Kinder im Oktober eingerichtet werden, ist die Nachfrage nach Plätzen damit nicht befriedigt. Die Warteliste ist lang.

Betreuung seit Jahren problematisch

In Gehrden ist die Nachmittagsbetreuung von Grundschülerinnen und Grundschülern seit Jahren ein ungelöstes Problem. Schon seit 2015 hat der zuständige Fachbereich darauf hingewiesen, dass die Zahl der Kinder, die eine Obhut in den Nachmittagsstunden benötigen steigen werde. Schon damals hieß es aus dem Rathaus, dass die Politik eine Entscheidung treffen müsse, wie dieser Entwicklung begegnen werden solle.

Entspannung erhofft sich die Stadt erst ab 2025. Dann sollen die beiden neuen Grundschulen, die bis dahin fertiggestellt sein sollen, auf Ganztagsbetrieb umstellen. Aktuell wird die Grundschule Am Langen Feld neu gebaut; sie wird vierzügig. Im Anschluss wird die Grundschule Am Castrum abgerissen und an gleicher Stelle neu errichtet, ebenfalls vierzügig.

Immerhin: Das Hausaufgabenprojekt an der Grundschule Am Langen Feld und Am Castrum, in dem es jeweils Platz für 20 Jungen und Mädchen gibt, kann wie geplant am Donnerstag mit der Nachmittagsbetreuung beginnen. Dafür liegt Geide zufolge eine Betriebserlaubnis vor. Für viele Eltern ist das aber nur ein schwacher Trost.

Von Dirk Wirausky