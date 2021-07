Lemmie

Dass manchmal auch ein Fahrradschloss nicht vor Diebstahl schützt, diese Erfahrung hat vergangene Woche ein Mann aus Bredenbeck machen müssen. Er hatte sein Mountainbike der Marke Stevens am Mittwoch, 14. Juli, zwischen 8 und 16 Uhr am Bahnhof in Lemmie abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er zurück kam, um es abzuholen, war es verschwunden. Die Polizei hat ein Verfahren wegen Fahrraddiebstahls eingeleitet.

Von Sarah Istrefaj