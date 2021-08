Everloh

Spiel, Spaß und Bewegung sind in den vergangenen Monaten während des harten Lockdowns merklich auf der Strecke geblieben. Da kommt die von der Spielgemeinschaft (SG) Everloh-Ditterke nun zum dritten Mal angebotene Ferienaktion für alle Gehrdener Kinder zur richtigen Zeit. Sie hat nichts an Beliebtheit verloren. „Wir freuen uns, dass dieses Angebot so gut angenommen wird“. Spartenleiter Thomas Ruppel freut sich über den regen Zulauf.

Zweimal wöchentlich, immer montags und mittwochs zwischen 15 und 17 Uhr, können sich Jungen und Mädchen auf dem Sportplatz an der Kreisstraße zwischen Gehrden und Everloh an der frischen Luft bewegen. Im Angebot stehen unter anderem Basketball, Fußball, Fußballtennis sowie Zielschießen.

Die Kinder haben Spaß bei der kostenlosen Ferienaktion. Quelle: Heidi Rabenhorst

Der Spaß steht bei allem im Vordergrund

Vor allem die etwas Jüngeren haben viel Freude beim Federball- oder Beachballspielen. Groß im Rennen sind auch Kegeln, Boccia und Ringe werfen. Im Mittelpunkt der Aktion steht allerdings der Spaß. „Es geht hier nicht ums Gewinnen“, verrät Ruppel. Wichtig für die Kinder seien vor allem die Bewegung an der frischen Luft und die sozialen Kontakte untereinander.

Nicht alle Familien können in den Ferien ihren Kindern etwas bieten, mit ihnen auf Reisen gehen oder mehrmals Freizeitparks besuchen. Es scheitert oftmals an den finanziellen Mitteln. In solchen Fällen helfen Aktionen, wie sie der Sportverein anbietet. „Die kostenlosen Trainingseinheiten richten sich auch an Nichtmitglieder“, wirbt Spartenleiter Thomas Ruppel für das Angebot.

A- und B-Jugendliche unterstützen die Organisatoren

Unterstützung bekommen Jugendkoordinator Joachim Köller und Ruppel bei der Betreuung der Kinder vor allem von den Helfern A- und der B-Jugend der Fußballsparte. Julian Schüffler ist am Montag erstmals als Betreuer dabei. „Meine Freundin ist hier Trainerin und da sie heute verhindert ist, bin ich für sie eingesprungen“, berichtet der 20-Jährige. Auch die Teilnehmenden haben großen Spaß. „Es gefällt mir richtig gut“, erzählt Lennox (8). „Wir können hier so tolle Dinge machen“, erzählt die neunjährige Avinas. Es sei schöner mit anderen zu spielen und zu toben als in den Ferien alleine zu Hause zu sitzen. Für das kostenlose Angebot ist keine Anmeldung erforderlich. „Wer möchte, kann einfach vorbeikommen – ganz ungezwungen“, sagt Ruppel.

Info: Die SG Everloh-Ditterke bietet nach den Ferien auch wieder Kinderturnen an. Mitmachen können Mädchen und Jungen im Alter von drei bis acht Jahren. Geturnt wird in zwei Gruppen ab Montag, 6. September, im Dorfgemeinschaftshaus an der Harenberger Straße. Von 16 bis 17 Uhr sind die drei bis fünf Jahre alten Kinder an der Reihe. Weiter geht es von 17 bis 18 Uhr mit den Sechs- bis Achtjährigen. Interessierte Eltern können sich bei Thomas Ruppel unter Telefon (0170) 6964621 melden.

Von Heidi Rabenhorst