Gehrden

Für die elfjährige Jana hat sich ihre Mühe schon nach gut zwei Stunden buchstäblich ausgezahlt. „Ich bin viele Sachen losgeworden und hab bestimmt mehr als 100 Euro eingenommen“, sagt das Mädchen aus Gehrden und erntet von ihrer Mutter ein anerkennendes Lächeln. Jana ist aber auch nicht zum ersten Mal beim traditionellen Kinderflohmarkt der städtischen Jugendpflege. Die alljährliche Auftaktveranstaltung im kommunalen Ferienpassprogramm steht bei ihr fest im Terminkalender. „Ich bin zum dritten Mal beim Flohmarkt dabei“, sagt die Elfjährige.

50 Kinder verkaufen altes Spielzeug

Auch in diesem Jahr sind zur ersten von insgesamt 95 Ferienaktionen der Stadt wieder rund 50 junge Verkaufstalente gekommen, um auf der Wiese an der Margarethenkirche mit Schnäppchensuchern Geschäfte zu machen. Mit dem Verkauf von nicht mehr benötigten Kinderbüchern, Spielzeug und anderen gut erhaltenen Second-Hand-Artikeln bessern die Kinder ihr Taschengeld auf.

Für viele Eltern ist die Verkaufsaktion aber auch eine günstige Gelegenheit, ihre Kellerräume und Dachböden zu entrümpeln. „Es hat sich doch schon wieder so viel aussortiertes Zeug angestaut, was vielleicht andere Kinder noch gut gebrauchen können“, sagt Janas Mutter. Sie hat vor dem Flohmarkt geholfen, geeignete Ware in Umzugskartons zu packen und vom Haus im Wohngebiet Thiemorgen zur Kirchwiese zu transportieren. „Wir haben schon um 8.15 Uhr morgens aufgebaut – eine Dreiviertelstunde vor dem Verkaufsbeginn“, erzählt Tochter Jana.

Carina Wippermann kauft für ihre Kinder Clemens (links, 6) und Laura (3) am Stand von Jana (11) Kinderbücher. Quelle: Ingo Rodriguez

Ihr vermutlich bestes Geschäft hat Jana an diesem Tag offenbar bereits abgeschlossen. „Eine Mutter hat für ihr Kind 22 Bücher bei mir gekauft“, erzählt die Elfjährige. Kinderbücher sind es auch, die wenig später Karina Wippermann mit ihren beiden Kindern bei Jana für einen günstigen Preis ersteht. Mutter Wippermann lobt die Atmosphäre beim Flohmarkt: „Man kann ganz entspannt stöbern und umherschauen.“

Verkaufstalente preisen ihre Waren an

Etwa drei Stände weiter entpuppt sich ein neunjähriger Standbetreiber als echtes Verkaufstalent. „Dieses Spiel ist wirklich immer noch sehr beliebt“, preist der Junge gegenüber einem Ehepaar einen seiner Artikel an und hält den Spielkarton zur Begutachtung mit beiden Händen hoch. Klaus und Fritzi Lorenz aus Benthe hat er mit dieser Verkaufsstrategie überzeugt. „Das Wurfspiel nehmen wir für unsere Enkeltochter mit“, berichtet die Oma. Für den jungen Verkäufer sei es außerdem ein gutes Geschäft, sagt Lorenz.

Sowohl Verkäufer als auch Käufer sind mit ihrem Deal zufrieden. Quelle: Ingo Rodriguez

Der Neunjährige kann das wenig später bestätigen: „Ich habe 8 Euro bekommen“, berichtet er stolz. Seine Großmutter hat den Verkaufsabschluss mit einem Lächeln beobachtet . „Wir sind aus Northen mit dem Auto gekommen und haben uns vor dem Verkaufsbeginn einen guten Platz ausgesucht“, erzählt die Oma des Neunjährigen.

Auf der Kirchwiese schauen sich Schnäppchensucher nach günstigen Angeboten um. Quelle: Ingo Rodriguez

Jugendpfleger freut sich über Andrang

Der städtische Jugendpfleger Benjamin Rosebrock freut sich über den Andrang beim Kinderflohmarkt: „Diese Aktion ist seit Jahren der Auftakt im Programm vom Ferienpass“, berichtet er noch einmal. Vor einiger Zeit sei die Veranstaltung nur einmal wegen Bauarbeiten von der Kirchwiese zum Jugendpavillon verlegt worden. Wegen des steigenden Corona-Inzidenzwertes sei jedoch in diesem Jahr Maskenpflicht und Besucherdokumentation per Luca-App angeordnet. „Außerdem ist die Anzahl der Stände auf 50 begrenzt“, berichtet Rosebrock. Ein Blick auf die Besucherströme lässt den Jugendpfleger aber zufrieden lächeln.

Von Ingo Rodriguez