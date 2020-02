Der scheidende Ortsbrandmeister Stefan Seidel hat in der Jahresversammlung auf die Aktivitäten der Feuerwehr Everloh in den vergangenen zwölf Monate zurückgeblickt. Seidel berichtete von elf Einsätzen sowie 1738 ehrenamtlich geleisteten Dienststunden der aktiven Mitglieder im Jahr 2019. Die Ortsfeuerwehr zählte Ende Dezember insgesamt 150 Mitglieder, darunter 27 Einsatzkräfte, 25 Mitglieder in der Jugend- und Kinderfeuerwehr sowie 95 Förderer.

Bei den Neuwahlen wurden alle Kandidaten ohne Gegenstimme gewählt. Ruben Lipohar ist neuer Gruppenführer, Wilfried Hische sein Stellvertreter. Tobias Lück übernimmt vom neu gewählten Ortsbrandmeister Sascha Harre die Leitung der Jugendfeuerwehr. Oliver Bode ist Kassenwart, Bernhard Westphal leitet künftig die Kleinlöschmeistergruppe. Die zuvor wegen dessen Erkrankung kommissarisch eingesetzte Leiterin der Kinderfeuerwehr, Anna-Lena Bier, zieht sich nicht nur als stellvertretende Ortsbrandmeisterin, sondern auch aus dem Betreuerteam der Kleinlöschmeister zurück. Gerätewart ist Philipp Lück, Hische übernimmt zudem den Posten des Sicherheitsbeauftragten.

In der Versammlung wurde Ruben Lipohar zum Hauptfeuerwehrmann befördert, Jan-Paul Langner zum Oberfeuerwehrmann. Oliver Bode und Mathis Puschmann sind nun Feuerwehrmänner. Michel Zieske wurde von der Jugendfeuerwehr an die Einsatzabteilung übergeben. Am 6. Juni feiert die Ortsfeuerwehr anlässlich ihres 85-jährigen Bestehens ein großes Sommerfest.