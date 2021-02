Everloh

Die erste Ausgabe liegt schon druckfrisch bereit und soll in den nächsten Tagen in den Briefkästen aller Haushalte landen: Die Ortsfeuerwehr Everloh will ab sofort alle Dorfbewohner regelmäßig über das breite Spektrum ihrer ehrenamtlichen Arbeit informieren. Künftig soll bis zu dreimal pro Jahr im Ort ein Newsletter verteilt werden.

„Wir wollen die Everloher Bürger nicht nur auf unsere Aufgaben und Leistungen aufmerksam machen“, sagt Ortsbrandmeister Sascha Harre. Ziel sei es auch, die Einsatzkräfte und ehrenamtlichen Helfer als Menschen genauer vorzustellen. „In den Einsatzausrüstungen und Uniformen stecken nämlich ganz normale Bürger, die hauptberuflich als Bankkaufmann, Schweißer oder Erzieherin arbeiten“, sagt Harre.

Die erste Ausgabe des neuen Newsletters Quelle: Ingo Rodriguez

Der Ortsbrandmeister gehört auch zu dem vierköpfigen Redaktionsteam, das jetzt die erste Ausgabe des neuen Newsletters zusammengestellt hat. Gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Lisa-Marie Rothenburger, Einsatzkraft Sabina Lück sowie Armin Jeschonnek, der auch Pressesprecher der Feuerwehr Region Hannover ist, hat Harre in dem zwölfseitigen DIN-A5-Heft gleich mehrere Aufgabengebiet der Ortsfeuerwehr für die Dorfbewohner beschrieben. Berichtet wird unter anderem über die Arbeitsweise der Einsatzabteilung sowie der Kinder- und Jugendfeuerwehr unter Corona-Bedingungen. Außerdem erhalten die Leser Informationen über die Anforderungen bei den insgesamt zwölf Einsätzen im vergangenen Jahr.

In der ersten Ausgabe wird Führungsduo vorgestellt

Eine weitere Rubrik wird laut Ortsbrandmeister regelmäßiger Bestandteil des Newsletters sein: „In jeder Ausgabe sollen Mitglieder vorgestellt werden, die sich aktiv bei der Freiwilligen Feuerwehr Everloh engagieren“, sagt Harre. Im ersten Newsletter können die Leser den Ortsbrandmeister und seine Stellvertreterin genauer kennenlernen. Gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften wird das Redaktionsteam die 300 druckfrischen Exemplare in den nächsten Tagen persönlich in die Briefkästen der Dorfbewohner einwerfen.

Feuerwehrfest fällt aus

Harre macht kein Geheimnis daraus: Mit dem neuen Heft ist auch die Hoffnung auf zusätzliche Mitglieder verbunden. Mit derzeit insgesamt 25 aktiven Einsatzkräften sei die Feuerwehr Everloh zwar gut aufgestellt. „Es gibt aber auch viele Neubürger im Ort, die wir mit dem Newsletter erreichen wollen“, sagt der Ortsbrandmeister.

Um Quereinsteiger und neue Kräfte für die Nachwuchsabteilungen wollte die Feuerwehr ursprünglich auch beim Feuerwehrfest anlässlich des 85-jährigen Bestehens verstärkt werben. „Aber das ist im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen und kann auch in diesem Jahr nicht nachgeholt werden“, berichtet Harre. Das Ortskommando habe deshalb beschlossen, erst in vier Jahren anlässlich des 90-jährigen Bestehens wieder eine große Feier zu veranstalten. Der Newsletter soll die Feuerwehr ab sofort von ihrer besten Seite zeigen.

Von Ingo Rodriguez