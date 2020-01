Leveste

Das neue Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Leveste war bei der Jahresversammlung das Thema des Tages. „Die symbolische Schlüsselübergabe durch Bürgermeister Cord Mittendorf war der herausragendste Moment des vergangenen Jahres“, fasste Ortsbrandmeister Christian Stegen zusammen. Der Tag der offenen Tür mit rund tausend Besuchern sei überwältigend gewesen. Und dieser habe sich auch im Nachhinein noch positiv ausgewirkt: Es sind 23 neue Mitglieder an Bord.

„Ein emotionaler Augenblick“

Auch Gehrdens Bürgermeister bezeichnete die Schlüsselübergabe für das neue Gerätehaus als „nicht alltägliches Ereignis“. „Wir alle haben einen sehr emotionalen Augenblick erlebt“, sagte Mittendorf. Am Tag der offenen Tür habe jeder spüren können, dass sich für die Feuerwehr nicht nur ein lang gehegter Wunsch erfüllt habe, sondern dass dieses Haus auch in sehr guten Händen sei. Es sei der neue Mittelpunkt für die Arbeit der Feuerwehr. „Es ist sicherlich ein ganz wichtiger Impuls für Ihre bisherige und künftige Arbeit. Aber auch Anerkennung und Wertschätzung für Ihre ehrenamtliche Arbeit an 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden am Tag“, so Mittendorf.

Von der äußerst regen Ortsfeuerwehr überwältigt war auch Regionsbrandmeister Karl-Heinz Mensing. „Von den rund 1600 Levestern ist jeder Fünfte in der Feuerwehr. Das sind respektable 20 Prozent“, stellte er fest. Die Ortsfeuerwehr sei aus dem kulturellen und gesellschaftlichen Dorfleben nicht wegzudenken. Dazu zählen unter anderem die zahlreichen Auftritte des Musikzuges mit seinen mehr als 20 Musikern unter der neuen Leitung von Armin Berlich. Und auch Mensing gratulierte zum neuen Domizil. „Es ist wichtig, dass die Feuerwehr eine Seele hat und das Gerätehaus ist die Seele der Feuerwehr, wo man sich nach dem Einsatz hinsetzen kann und wo man sich wohlfühlt“, sagte er.

Menschen hinter verschlossener Tür: Einsätze häufen sich

Der Regionsbrandmeister berichtete den Feuerwehrleuten zwar von dem kontinuierlich ansteigenden Einsatzaufkommen in der Region Hannover und auch in Gehrden. Mit 13 Einsätzen war das Jahr 2019 für die Freiwilligen Levester aber eher ein ruhiges. Allerdings mussten außerdem vier Menschen hinter verschlossenen Türen gerettet werden. „Diese Einsätze häufen sich. Die Menschen werden älter und schaffen es im Notfall nicht, die Tür selbstständig zu öffnen. Wir werden den Fokus auch ausbildungstechnisch darauf legen“, erklärte Stegen.

Ortsbrandmeister Christian Stegen (rechts) ernennt Günter Eilers zum Ehrenmitglied. Quelle: Heidi Rabenhorst

Günter Eilers zum Ehrenmitglied ernannt Günter Eilers wurde für seine jahrzehntelangen Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt. Er war auf Führungsebene als Sicherheitsbeauftragter, Gruppenführer, Pressewart und Schriftführer tätig. Außerdem hat der 70-Jährige beim Neubau des Gerätehauses von Beginn an bei der Planung bis hin zur Fertigstellung tatkräftig mitgewirkt. Heiko Steuernagel wurde für 40-jährigen aktiven Dienst ausgezeichnet. Für 50-jährige fördernde Mitgliedschaft wurde Werner Bernhardt geehrt. Seit 40 Jahren fördert Hubert Kaiser die Ortsfeuerwehr. Kurt Cronau und Norbert Schenk sind seit 25 Jahren dabei. Im Musikzug wurden Klaus Dieckmann für 30 Jahre, Anja Wunder für 25 Jahre und Janine-Christin Dettmer für zehn Jahre geehrt. Stadtbrandmeister Olaf Zieske beförderte Marie Ibsch, Björn Rübesamen, Frerk-Tore Bruns, Marco Müller, Dennis Meergans und Robin Ibsch in den nächst höheren Dienstgrad. hr

Von Heidi Rabenhorst