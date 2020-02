Redderse

Jürgen Weiberg bleibt an der Spitze der Feuerwehr Redderse. Die Mitglieder der Einsatzabteilung sprachen ihrem langjährigen Ortsbrandmeister am Freitagabend in der Jahresversammlung für eine weitere Amtsperiode ihr Vertrauen aus. Der 58-jährige Weiberg ist in Redderse bereits seit 30 Jahren Chef des Ortskommandos. Er ist damit der dienstälteste Ortsbrandmeister in Gehrdener Stadtgebiet.

Mit 28 Jahren zum jüngsten Ortsbrandmeister gewählt

Vor den Neuwahlen hatte Weiberg eine kurze Bilanz gezogen. Er war 1990 mit 28 Jahren zum jüngsten Ortsbrandmeister der Stadt Gehrden gewählt worden. Als Chef des Ortskommandos habe er seitdem vier Bürgermeister erlebt, drei Regionsbrandmeister, vier Brandabschnittsleiter und sechs Stadtbrandmeister, sagte Weiberg bei seiner inzwischen 30. Jahresversammlung als Chef der Ortsfeuerwehr. Weiberg nannte auch noch einmal wichtige Geschehnisse in seiner bisherigen Amtszeit – darunter der Um- und Anbau des Gerätehauses, Fahrzeugbeschaffungen und der Beginn der gemeinsamen Jugendarbeit mit der Feuerwehr Leveste.

Ursprünglich Verzicht auf erneute Kandidatur erklärt

Dass Weiberg am Rednerpult schon vor der Neuwahl auf die zurückliegenden 30 Jahre zurückblickte, hatte einen guten Grund. Er wäre nämlich offenbar durchaus bereit gewesen, diese Ansprache auch als Abschlussbilanz zu präsentieren. Eine erneute Kandidatur hatte der 58-Jährige nämlich bereits im Vorfeld von der künftigen Unterstützung der aktiven Einsatzkräfte abhängig gemacht.

Die erfolgreiche Weiterentwicklung der Ortsfeuerwehr in den vergangenen 30 Jahren sei schließlich nicht ihm allein, sondern auch dem großen Engagement des Ortskommandos und der Aktiven zu verdanken. Offenbar hatte Weiberg aber in jüngerer Vergangenheit diese Unterstützung vermisst. Er sei an einem Punkt angekommen, wo gewisse Dinge nicht mehr so leicht für ihn zu akzeptieren seien. Deshalb habe er im Dezember auch mitgeteilt, für eine sechste Amtsperiode nicht mehr zu kandidieren. Nur in Ermangelung möglicher Bewerber für eine Nachfolge habe er schließlich auf Drängen des Stadtbrandmeisters und des Ortskommandos einer Kandidatur für weitere sechs Jahre als Ortsbrandmeister zugestimmt.

Mit dem Wahlergebnis ist Weiberg nicht zufrieden

Dass es innerhalb der Einsatzabteilung in jüngerer Vergangenheit zu Unstimmigkeiten und fehlendem Rückhalt für Weiberg gekommen sein muss, zeigte sich auch am Wahlergebnis. Von den in der Versammlung insgesamt 27 anwesenden Aktiven stimmten zwar 20 für eine weitere Amtszeit des 58-Jährigen, gleich sechs Einsatzkräfte sprachen sich aber auch dagegen aus – bei einer Enthaltung. „Natürlich kann ich mit diesem Ergebnis nicht zufrieden sein, aber es ist jetzt auch kein Grund für mich, alles hinzuschmeißen“, sagte Weiberg nach der Wahl. Schon vor der Abstimmung hatte er betont: „Die Dauer meiner nächsten Amtszeit mache ich von der Unterstützung und der Zusammenarbeit mit den Aktiven abhängig.“

Rüdiger Korsmeyer überreicht allen anwesenden Frauen eine rote Rose. Quelle: Ingo Rodriguez

Abend verläuft trotz Weibergs Kritik harmonisch

Trotz der unterschwelligen Kritik Weibergs herrschte im Dorfgemeinschaftshaus Redderse am gesamten Abend eine harmonische Stimmung. Auch Weiberg selbst bedankte sich sogar noch einmal für die überwiegend große Unterstützung in den vergangenen 30 Jahren. Er nehme die Wahl an und freue sich auf die nächsten Aufgaben und Jahre. „Wie viele Jahre es auch immer werden“, sagte Weiberg. Er soll am 25. März in der Sitzung des Rates der Stadt offiziell zum wiederholten Male zum Ortsbrandmeister ernannt werden.

Der stellvertretende Ortsbrandmeister Rüdiger Korsmeyer (von links) gratuliert Wolfgang Felsen zu seiner Ehrung für langjährige Fördermitgliedschaft sowie Kai Prothmann und Olaf Langner zu ihren Beförderungen. Quelle: Ingo Rodriguez

Feuerwehr rückt zu 14 Einsätzen aus Ortsbrandmeister Jürgen Weiberg hat in der Jahresversammlung der Feuerwehr Redderse auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurückgeblickt und mit einem humorvollen Foto-Vortrag eine ereignisreiche Zeit beschrieben. Er erinnerte vor allem an die unterhaltsamen Feierlichkeiten anlässlich des 85-jährigen Bestehens im August. Weiberg berichtete aber auch von insgesamt 14 Einsätzen, 393 Terminen sowie 4769 ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden der Einsatzkräfte im vergangenen Jahr. In der Feuerwehr Redderse sind derzeit insgesamt 163 Mitglieder organisiert – darunter 40 Einsatzkräfte, 13 Mitglieder in der Altersabteilung sowie 110 Förderer. Dazu kommen noch neun Jugendliche und neun Kinder, die zur gemeinsamen Nachwuchsabteilung mit der Feuerwehr Leveste zählen. In der Versammlung wurde Olaf Langner zun 1. Hauptfeuerwehrmann befördert, Kai Prothmann wurde zum Hauptfeuerwehrmann ernannt. Wolfgang Felsen wurde für 25-jährige Fördermitgliedschaft geehrt. Der stellvertretende Ortsbrandmeister Rüdiger Korsmeyer überreichte nach der Versammlung allen anwesenden Frauen anlässlich des Valentinstages jeweils eine rote Rose.

