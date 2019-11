Gehrden

Große Freude bei der Ortsfeuerwehr Gehrden: Sie erhält 1500 Euro. Die Spende stammt von Geschäftsführer Günter Coenaerts. Sein Unternehmen, das im Bereich Gebäudereinigung tätig ist und sich vorwiegend um Liegenschaften der Bundeswehr kümmert, hat sich erst vor Kurzem in Gehrden angesiedelt.

Der Standort der Firma Coenaerts befand sich bislang in Seelze. Der Betrieb mit 45 Mitarbeitern ist aber in den vergangenen Wochen an den Burgberg gezogen. Start in der neuen Umgebung war am 1. Oktober. Während der Bauzeit des Firmengebäudes fuhr Günter Coenaerts oft am Domizil der Feuerwehr vorbei. „Da habe ich gesehen, was dort immer los ist – viel Gewusel, darunter vor allem viele Kinder und Jugendliche“, sagt er.

Spendenzweck war schnell klar

Schnell war für ihn daher klar, welche Verwendung der Erlös der Tombola haben sollte, die bei der internen Einweihungsfeier Ende Oktober 1200 Euro erbracht hatte. Die auf 1500 Euro aufgerundete Summe übergab Coenaerts nun dem Führungsduo der Gehrdener Feuerwehr: Ortsbrandmeister Peter Fricke und sein Stellvertreter Oliver Schröder nahmen die Spende in bar entgegen.

In der Ortsfeuerwehr Gehrden gibt es mehr als 50 Mitglieder in der Kinder- und Jugendfeuerwehr und 72 Mitglieder in der aktiven Abteilung. Sie alle werden von der Spende profitieren. Denn Coenaerts stellte keine besondere Bedingung für einen Verwendungszweck. „Machen Sie davon ein schönes Fest – was für die Gemeinschaft der Feuerwehr wichtig ist“, sagte er.

Im nächsten Sommer steht das sogenannte Grillfest der Uniformierten im Terminkalender. „Dafür nutzen wir das Geld“, kündigte Fricke an. Bei dieser Feier sind neben den Feuerwehrleuten auch ihre Angehörigen eingeladen. Ihnen allen soll dafür gedankt werden, dass sie der Allgemeinheit ihre Freizeit schenken, um ihr Ehrenamt überhaupt ausüben zu können.

Lesen Sie auch:

Von Stephan Hartung