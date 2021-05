Gehrden

An der Wertstoffinsel am ehemaligen Festplatz an der Langen Feldstraße sind am Mittwochnachmittag aus ungeklärter Ursache zwei Altpapiercontainer in Brand geraten. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Gehrden setzten einen Trupp unter Atemschutz und einem C-Rohr ein. Sie löschten die brennenden Behälter mit Wasser aus dem Tank des Löschfahrzeugs. Ein weiterer Trupp kontrollierte einen Altkleidercontainer, der in unmittelbarer Nähe zu den brennenden Behältern stand und bereits durch Ruß- und Brennspuren der Wärmestrahlung beschädigt war.

Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Container konnte verhindert werden. Sie wurden frühzeitig aus dem Gefahrenbereich gezogen. Die beiden betroffenen Altpapiercontainer wurden bei dem Feuer völlig zerstört. Nach den Aufräumarbeiten wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Von Dirk Wirausky