Gehrden

Die Schwerpunktfeuerwehr Gehrden hat am Sonnabend einen Brand in einem Schornstein eines Wohnhauses an der Gustav-Freytag-Straße gelöscht. Dabei kamen keine Personen zu Schaden.

Der Schornstein eines holzbefeuerten Kamins in einem Einfamilienhaus stieß gegen 20.30 Uhr unvermittelt erheblichen Rauch sowie rotglühende Funken aus. Der Hausbesitzer alarmierte die Feuerwehr und löschte das Feuer in der Brennstelle. Trotzdem waren am Schornsteinkopf helle Flammen und sprühende Funken schon aus einiger Entfernung sichtbar. Mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Trupps der Feuerwehr kontrollierten den Schornstein in allen Geschossen mithilfe von Wärmebildkameras.

Im Dachgeschoss hatte sich der Schornstein bereits erheblich erwärmt. Vorsichtshalber demontierten Feuerwehrleute Verkleidungen in unmittelbarer Nähe der heißen Stellen. Auch aus dem mit Ziegeln bedeckten Dach neben dem Schornstein stieg Rauch auf. Aus dem Rettungskorb der Ronnenberger Drehleiter kehrten Feuerwehrleute den Schornstein mithilfe speziellen Werkzeugs. Mehrfach musste aus dem Keller glühende und rauchende Asche in speziellen Metallmulden ins freie gebracht und gelöscht werden. Ein Schornsteinfeger kontrollierte die Wirkung der Maßnahmen. Nach etwa einer Stunde war das Feuer gelöscht, ohne dass größere Schäden am Haus entstanden waren.

Von Uwe Kranz