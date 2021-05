Gehrden

Die Schwerpunktfeuerwehr Gehrden hat in der Nacht zu Sonntag einen Brand in einem Wohnhaus an der Lyrastraße in Gehrden gelöscht und insgesamt drei Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht. Besondere Gefahr bestand für diese Personen, da das Haus nicht mit Rauchwarnmeldern ausgerüstet war.

Gegen 2 Uhr war ein Mieter des Hauses in einer Erdgeschosswohnung erwacht und hatte Brandgeruch wahrgenommen. Zudem stellte er fest, das seine Wohnräume verqualmt waren. Er rief die Feuerwehr. Als kurz danach die ersten Einsatzkräfte an dem Wohnhaus am Fuße des Gehrdener Berges eintrafen, hatten der Mann und eine Frau die verqualmte Wohnung gerade verlassen.

Zwei weitere Bewohner wurden unverletzt aus dem Obergeschoss über einen separaten Eingang in Sicherheit gebracht. Auch eine Katze konnte ins Freie geleitet werden.

Feuerwehr entdeckt Brand an der Kellertreppe

Derweil durchsuchten mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Feuerwehrleute die mit Brandrauch gefüllten Räume. Schnell hatten sie ein Feuer im Bereich der Kellertreppe entdeckt und mit Wasser gelöscht. Den beißenden Brandrauch bliesen sie anschließend mit der Hilfe von speziellen Druckbelüftungsgeräten aus dem Haus.

Nach dem Feuerwehreinsatz konnten alle Bewohner unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr, die mit insgesamt 27 Rettern im Einsatz war, weist darauf hin, dass die Bewohner durch den Brand, der nur durch Zufall entdeckt wurde, mangels Rauchmeldern erheblichen Gefahren ausgesetzt waren. In Niedersachsen sind Rauchwarnmelder seit dem 31. Dezember 2015 auch für bestehende Wohnräume verpflichtend zu installieren.

Von Uwe Kranz