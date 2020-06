Gehrden

Die Schwerpunktfeuer Gehrden hat am Freitagabend einen Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus am Steinweg gelöscht. Mit ihrem schnellen Einsatz haben die Kameraden dabei Schlimmeres verhindert. Verletzt wurde niemand.

Mieter anderer Wohnungen des Mehrfamilienhaus in der Innenstadt hatten die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie den Warnton eines Rauchwarnmelders gehört und bei der Suche nach der Ursache Brandgeruch im oberen Teil des Treppenhauses wahrgenommen hatten.

Als die Einsatzkräfte kurz darauf eintrafen, fanden sie die betreffende Wohnung verschlossen vor. Da die Möglichkeit bestand, dass sich der 42-jährige Mieter in der Wohnung befand, öffnete ein mit Atemschutzgeräten ausgerüsteter Einsatztrupp die Eingangstür gewaltsam und rückte in die verrauchten Räume vor. Kurz darauf traf der Mieter am Ort des Geschehens ein.

Die Ursache des Alarms fanden die Feuerwehrleute indes in der Küche, wo nach Angaben der Feuerwehr auf dem eingeschalteten Herd abgestellte Gegenstände brannten. Die Kameraden löschten das Feuer, bevor größerer Schaden entstehen konnte. Mithilfe eines Drucklüfters bliesen sie anschließend den Brandrauch aus den Wohnräumen.

Die Schwerpunktfeuerwehr Gehrden war mit 27 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Auch ein Rettungswagen und die Polizei waren vor Ort.

Von Uwe Kranz